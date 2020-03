Herrmannová dominovala v rýchlostných pretekoch biatlonistiek, Fialkové v Česku neuspeli

Paulína Fialková pokazila streľbu v stoji

Podpora bola mizivá

Premiéra Henriety Horváthovej



Svetový pohár 2019/2020 v biatlone



7. kolo - Nové Mesto na Morave (ČR)



Rýchlostné preteky žien na 7,5 km: 1. Denise Herrmannová (Nem.) 18:51,0 min (0), 2. Anais Bescondová (Fr.) +27,2 s (0), 3. Markéta Davidová (ČR) +49,7 (1), 4. Mari Ederová (Fín.) +59,0 (1), 5. Tiril Eckhoffová (Nór.) +1:11,1 min (2), 6. Hanna Öbergová (Švéd.) +1:11,7 (1), ... 27. Paulína Fialková +1:50,2 min (2), 75. Veronika Machyniaková +3:27,9 (1), 87. Ivona Fialková +4:32,8 (6), 96. Henrieta Horvátová +6:01,1 (5)



5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Nemka Denise Herrmannová sa stala víťazkou rýchlostných pretekov v rámci 7. kola Svetového pohára v biatlone v českom Novom Meste na Morave. Bývala bežkyňa na lyžiach trafila všetkých desať terčov, čo bol základ jej šiesteho individuálneho víťazstva vo Svetovom pohári. Slovenským reprezentantkám preteky nevyšli podľa ich predstáv. Najlepší výsledok dosiahla Paulína Fialková, ktorá skončila na 27. mieste.Denise Herrmannová dosiahla druhé víťazstvo v sezóne, predtým triumfovala v slovinskej Pokljuke vo vytrvalostných pretekoch. Vtedy takisto vybielila všetky terče, hoci ich bolo až dvadsať. Na druhom mieste sa umiestnila takisto na strelnici bezchybná Francúzka Anais Bescondová a poradie na stupňoch víťaziek doplnila domáca Markéta Davidová.O to viac mohlo rodáčku z Janova nad Nisou mrzieť, že úspech v podobne bronzovej priečky si nemohla užiť pred zaplnenými tribúnami. Tie boli pre šíriaci sa koronavírus z preventívnych dôvodov prázdne.Paulína Fialková figurovala po prvej streľbe na štvrtom mieste a vyzeralo to tak, že by mohla atakovať medailové priečky. V stoji však dvakrát chybovala a vo výsledkovej listine sa prepadla do tretej desiatky. "S ´ležkou´ som spokojná, pretože som mala nastrelené na bezvetrie a také podmienky aj boli. Som rada, že mi to vyšlo, ale potom prišla stojka... Bolo to ťažké v tom vetre, triasli sa mi nohy a vidno, že po bežeckej stránke to nie je ideálne. Necítila som sa zle, ale časy hovoria niečo iné," povedala Paulína Fialková v rozhovore pre RTVS.Ivona Fialková predviedla jeden z najhorších streleckých výkonov (4+2) a skončila ďaleko v poli zdolaných. "Nebolo to jednoduché. Myslela som si, že mám na bezvetrie, vybrala som si celkom ideálny stav a podmienky boli tiež dobré. Po každej rane som však cvakala, vietor fúkal skôr dozadu a až trénerka mi povie, či to boli výškové alebo stranové chyby. Neviem, čo sa stalo, som z toho smutná, pretože na trati som sa cítila dobre. Taký je však biatlon a tieto preteky skúsim hodiť za hlavu," uviedla až 87. Ivona Fialková.Sestry Fialkové sa krátko vyjadrili aj k chýbajúcej diváckej kulise. "Podpora bola mizivá. Atmosféra bola skôr ako na nejakých kontrolných pretekoch so svetovou špičkou. Bolo to smutné a nebolo to to Nové Mesto, na ktoré sme zvyknuté," povedala Ivona a následne ju doplnila aj staršia Paulína: "Fanúšikovia neodmysliteľne patria k svetovému biatlonu. Bolo to čudné a zároveň smutné súťažiť bez nich."Veronika Machyniaková dosiahla zo Sloveniek najlepší strelecký výkon, ale s jedným netrafeným terčom obsadila až 75. miesto. Premiéru v pretekoch Svetového pohára si odbila 20-ročná Henrieta Horvátová.Začala veľmi dobre, v ľahu trafila všetkých päť terčov, ale po streľbe v stoji musela absolvovať 750 metrov navyše, keďže netrafila ani raz. Napokon pri svojom debute zdolala dve pretekárky a skončila na 96. pozícii.