Hertha Berlín aj s Pekaríkom je v karanténe, u jedného hráča potvrdili koronavírus

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Už aj nemecký prvoligový futbalový klub Hertha Berlín má potvrdený pozitívny test na koronavírus u svojho hráča. Klub jeho meno nezverejnil, no informoval, že celý tím putuje do karantény. Súčasťou kádra Herthy je aj slovenský obranca Peter Pekarík."Hráč vykazoval pre koronavírus typické znaky, preto sme ho odizolovali od mužstva. Teraz musíme len čakať, či nebudeme mať aj ďalšie prípady. Od toho totiž závisí, kedy sa vrátime k tréningom," informoval lekár Uli Schleicher podľa webu kicker.de. V nemeckej I. bundeslige predtým pozitívne testovali hráča Paderbornu Lucu Kiliana.Futbalisti Herthy teraz budú doma a podľa generálneho manažéra klubu Michaela Preetza bude ich úlohou samostatne pracovať na stabilizačných tréningových programoch. "Dodali im ich naši kondiční tréneri," informoval Preetz a doplnil, že bolo len otázkou času, kedy sa koronavírus objaví aj v šatni tohto klubu: "Šírilo sa to mimoriadne rýchlo, počet pozitívnych prípadov enormne narastal."