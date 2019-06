Hi-Tech výstava prináša interaktívne zážitky pre celú rodinu

Sofistikovaná technika

Simulátory a virtuálne reality

Je dokázané, že deti sa najlepšie zoznámia s modernou technológiou zábavnou formou. Práve hravá forma náuky privádza malých objavovateľov k záujmu o prezentované technické tematiky. Vytvára sa tak priestor k rozvíjaniu ich fantázie a motorických zručností. Sofistikovaná technika vzdeláva a rozširuje prehľad ako u detí všetkých vekových skupín, tak aj u dospelých.Návštevníci výstavy na chvíľu zabudnú na svet okolo seba. Vďakasa budú môcť dotknúť nedotknuteľného. Na vlastné oči uvidia množstvo tvorov žijúcich v Arktíde, dotknú sa roztomilých tučniakov a po tisícročiach ožijú aj dinosauri. Mindball aleboje zase prístroj snímajúci mozgovú aktivitu, vďaka čomu sa dvaja hráči snažia len prostredníctvom svojej koncentrácie viesť na obrazovke puk do brány.Celkom odlišný svet spoznajú návštevníci výstavy v Bory Mall aj cez prístrojea spoznajú sa aj s malým šikovným robotom.je Hi-tech pomocník a zároveň učiteľ angličtiny. Malý robot je predzvesťou budúcnosti, kedy stroje z veľkej miery nahradia ľudí v domácnostiach i firmách.Ľudia uvidia aj Kresliacu robotickú ruku, Interaktívnu led stenu, Najväčšiu prepínačovú kocku na svete, odmerajú si Rýchlosť reakcií na vizuálne vnemy a preskúmajú rôzne úrovne hlasitostí v Hlukomeri. Interaktívny hudobný nástroj im umožní pomocou pohybov tela vytvoriť harmónie, melódie a rytmy. Namieste tak vytvoria originálne hudobné dielo. Simulátor čaká hostí aj v podobe Letu vtáka, ktorý ich plne ponorí do virtuálnej reality a precvičí im pritom aj svaly. Interaktívna výstava posúva hranice zábavy v nákupno-zábavnom centre Bory Mall ešte o niekoľko úrovní vyššie. Výstava Zážitková technika je v Bory Mall určená pre celú rodinu a pre všetkých ľudí, ktorí radi spoznajú zábavné Hi-Tech prístroje. Netradičný program, ktorý spája návštevu výstavy s nákupmi, si budú môcť návštevníci vychutnať od 14.6. do 13.7.2019.