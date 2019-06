Highlightom aukcie je Bazovského dielo Z LÚŽNEJ

Predaukčná výstava ku 146. aukcii Foto: SOGA Foto: SOGA

Titulným dielom aukcie je olejomaľba Z Lúžnej od Miloša Alexandra Bazovského Foto: SOGA Foto: SOGA

K jedinečným dielam patrí nepochybne aj surrealistický obraz od Františka Malého: Krajina so stromom Foto: SOGA Foto: SOGA

Erik Binder: Pyrotechnikovo šťastie Foto: SOGA Foto: SOGA

SOGA V ROKU 2019:

27. júl – 28. august: SEE NOW BUY NOW (predajná výstava súčasných slovenských umelcov)

10. september – 4. október: 100 najkraších obrazov Martina Benku

8. október – 23. október: výstava k 147. večernej aukcii

24. október: 147. večerná aukcia

15. november – 18. november: výstava ku charitatívnej aukcii APPA

19. november: charitatívna aukcia APPA

26. november – 9. december: výstava ku 148. aukcii

10. december: 148. aukcia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (OTS) - V poradí 146. aukcia spoločnosti SOGA sa uskutoční 18. júna o 18.00. Ponúkne približne 180 diel, ktoré sú výberom z takmer všetkých umeleckých slohov a tendencií predovšetkým slovenského umenia 20. storočia.Titulným dielom aukcie je olejomaľba Z Lúžnej od Miloša Alexandra Bazovského, ktorá patrí k vynikajúcim prácam moderného slovenského umenia. Kompozícia z roku 1938 je ponúkaná za 35 000 eur. K jedinečným dielam patrí nepochybne aj surrealistický obraz od Františka Malého. Znalec aukčnej spoločnosti a autor rozsiahlej publikácie o slovenskej moderneo diele povedal: “” Dielo môžu zberatelia získať za 15 000 eur. K top dielam aukcie patrí aj väčšia maľba od Gustáva Mallého Slovenská rodina z roku 1908 predkladaná za 10 000 eur.Ponuka 146. aukcie zohľadňuje aj stále sa zvyšujúci záujem o súčasné umenie. Historik umenia a riaditeľ SOGYpripomína: “” Okrem, ktorých zberatelia a obdivovatelia umenia môžu získať.Počet diel v katalógoch spoločnosti SOGA je nižší ako po minulé roky. Zdanlivo je tomu tak pre celkový pokles ponuky diel, no v skutočnosti sa odborný tím aukčného domu snaží nezahlcovať verejnosť a ponuku balastom nekvalitných neznámych autorov. “”, uviedol riaditeľ spoločnosti. “” dodáva.Letné mesiace v SOGE budú opäť patriť súčasným umelcom. Aukčný dom pripravuje predajnú výstavu, ktorá bude prístupná. V ponuke v nej milovníci umenia nájduči. Po lete budú priestory SOGY patriť opäť stáliciam slovenskej výtvarnej tvorby, tentokrátzastúpeným v súkromných zbierkach.