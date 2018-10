Highlighty týždňa: Poznáme finalistky súťaže Miss Folklór

Na Donovaloch sa v utorok predstavilo 11 finalistiek z rôznych kútov Slovenska i Vojvodiny, ktoré sa uchádzajú o titul Miss Folklór 2018.



Cieľom súťaže Miss Folklór je spojiť krásu, talent a tradície. Nerozhoduje fyzická krása, ani ideálne miery alebo výška. "Najlepšie to vystihuje asi tohtoročný podtitul Zrkadlenie krásy v tradíciách. Tento ročník bude naozaj pestrý. Medzi finalistkami sú speváčky, tanečníčky, huslistky, dokonca umelkyňa, ktorá sa venuje výrobe párt. Finále je naplánované na začiatok decembra a bude plné príjemných prekvapení," hovorí manažérka Miss Folklór Barbora Kis-Pál.

Finalistky Miss Folklór 2018: Katarína Kalmárová, Vojlovica, Srbsko; Alžbeta Garajová, Vlkanová; Zuzana Djenková, Veľké Orvište; Michaela Kornúcová, Veľké Revištia; Veronika Lattáková, Bratislava; Romana Mačicová, Komárno; Marcela Uhrinová, Malčice; Estera Nebusová, Lendak; Alžbeta Chudá, Budča; Sandra Grňová, Pivnica, Srbsko; Mária Pavlusíková, Horný Vadičov.





Národná opera Eugena Suchoňa Krútňava sa vrátila na dosky Slovenského národného divadla. Uvádza sa len pri špeciálnych príležitostiach, tentokrát si dvomi predstaveniami 28. a 30. októbra divadlo pripomenulo sté výročia vzniku Československa.Suchoň sa inšpiroval novelou Mila Urbana Za vyšným mlynom. Spolu s ďalšou osobnosťou slovenskej hudobnej kultúry Štefanom Hozom napísali libreto o živote slovenskej dediny po prvej svetovej vojne. Nie je to však opera "folklórna", je to dráma hriechu a trestu s obrazmi radosti i pokánia, príbeh ponurý i hrdý, príbeh lásky i nenávisti, ktorý je vo svojej podstate drámou svedomia, hľadajúceho útočisko v oslobodzujúcej viere v Boha.Speváka Adama Ďuricu už čoskoro čaká najväčšia zmena v živote - stane sa otcom.„Sme naozaj šťastní. S Kikou príchod bábätka vnímame ako prirodzený vývoj nášho vzťahu a veľmi sa z toho tešíme. Cítim, že môj život naberá celkom nový rozmer. Moja tridsiatka už pre mňa navždy bude najprelomovejším rokom,“ vyjadril nadšenie budúci otec.Spevák má za sebou mimoriadne úspešný a tvorivý rok. Okrem nedávneho singla Holubička vydal album 30, na ktorom je 12 rôznorodých a pôsobivých piesní.Laureátkou tohtoročnej Ceny Oskára Čepana (COČ) je výtvarníčka Emília Rigová. O jej víťazstve v 23. ročníku súťaže slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov rozhodla medzinárodná komisia na čele s vedúcim kurátorom Múzea moderného umenia vo Viedni (mumok) Rainerom Fuchsom."Rigovej prístup k tvorbe je jednoznačne genderový. Skúma priepustnosť hraníc ľudskej identity, kriticky nahliada na stereotypy spojené nielen s vnímaním svojho rómskeho pôvodu, ale aj s globálnym fungovaním narácií v kultúre a umení vôbec. Prostredníctvom umenia reflektuje a háji mechanizmy slobody identity, obzvlášť v čase globálnych neistôt a politík strachu. Používajúc svoje umenie ako nástroj osobných a sociálnych pozícií stavia na mnohonásobných identitách, ponúka politický a globálny diskurz o problematikách inakosti. V jej mnohovrstevnej umeleckej pozícii sme rozpoznali potenciál," uvádza komisia v zdôvodnení.Slovenský Paul McCartney si dal k narodeninám pekný darček. V pondelok večer predstavil v bratislavskom Ateliéri Babylon nový Double Album, ktorý vyšiel začiatkom októbra. „Vyzerá to ako zámer, neviem prečo sme si v prípadoch vydávania albumov zvykli to vydávať v októbri. Možno to s tými narodeninami súvisí. Tento krst bol takmer na narodeniny. Pre mňa to bolo naozaj Double. Jednak je to kino Slovan, kde som chodieval ako chlapec na filmy, je to veľmi zvláštny priestor a ja som tu tak často nehrával. Mne sa takéto sály páčia, pripomína mi to časy, keď sme hrávali s Modusom, keď sme začínali, chodili sme po Slovensku po takýchto sálach, pre mňa veľmi dobrý bratislavský zážitok,“ povedal po koncerte pre TASR Miro Žbirka.