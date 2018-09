Hiroši Amano: Budúcnosť dopravy je v autách napájaných energiou

Na snímke japonský fyzik, držiteľ Nobelovej ceny a odborník na technológiu polovodičov Hiroši Amano počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru SR 23. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Hiroši Amano je jeden z najvýznamnejších japonských fyzikov a vynálezcov v oblasti polovodičových technológií. V roku 2014 získal Nobelovu cenu spolu s Isamu Akasakim a Shuji Nakamurom za vynález efektívnych diód emitujúcich modré svetlo, čo umožnilo vytvoriť jasné a energeticky úsporné zdroje bieleho svetla. Hoci prvé červené LED diódy boli vyvinuté už v roku 1962, práve objav modrých LED diód v roku 1993 sa ukázal ako kľúčový. Amano v rozhovore v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky povedal, že tento objav má veľké šance na uplatnenie v medicíne, poľnohospodárstve a v konečnom dôsledku šetrí aj životné prostredie znižovaním objemu skleníkových plynov.-V čom vidíte najväčší prínos vašej práce, za ktorú ste dostali Nobelovu cenu, pre ľudstvo a jeho budúcnosť?--Hovoríme teda o prínose napríklad pre málo vyvinuté oblasti Afriky alebo Ázie...--V čom je ďalší prínos tohto typu osvetlenia?- Možno ho využiť napríklad v medicíne pri liečbe a diagnostike ťažších ochorení. LED diódy sú pripojené k mozgu a lekári tak testujú neurónové spojenia. Môžu sa rozsvietiť tromi rôznymi farbami a lekári sa dozvedia viac o diagnóze pacienta.-Dajú sa využiť aj v nejakých ďalších oblastiach hospodárstva?--Je tento typ osvetlenia aj šetrnejší k životnému prostrediu? Hovorí sa často o smart osvetlení, o veľmi úsporných žiarovkách...--Čo nás čaká do budúcnosti, aké zmeny pri využívaní osvetlenia a svetelných zdrojov?--Čo bráni väčšiemu trhovému využitiu moderného a úsporného osvetlenia?--Aj smartfóny boli donedávna dosť drahé, no ich ceny masovým rozšírením natoľko klesajú, že si ich môže dovoliť takmer každý. Dá sa to očakávať aj pri?--V súčasnosti sa čoraz viac presadzuje v moderných systémoch takzvaný internet vecí, ktorý prepája rôzne prvky a prístroje, ako sú napríklad spotrebiče v domácnosti. Vy hovoríte o tom, aby sa vyvíjal aj internet energií. Čo by to malo byť?--To znamená, že stĺpy vysokého napätia, cez ktoré sa prenáša energia na stovky i tisíce kilometrov ďaleko, by už boli zbytočné?--Aký časový horizont predpokladáte pri využívaní bezdrôtového prenosu energie?--V čom vidíte, že Japonsko je priekopníkom v tejto oblasti? Súvisí to napríklad s tragédiou vo Fukušime a zmenami v oblasti energetiky v krajine?--Vaše laboratórium si vyslúžilo prezývku „zámok bez noci", pretože sa v ňom svieti do neskorých hodín. Ste pri práci nočný vták?--Čo skúmate v súčasnosti?--Bude to mať aj praktické využitie?-