Hirošima a Nagasaki majú byť varovaním, pápež František vyzýva k „odloženiu“ jadrových zbraní

6.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pápež František vo štvrtok pri príležitosti 75. výročia zhodenia atómovej bomby na Hirošimu vyzval na mier a podotkol, že používanie a držanie nukleárnych zbraní je "nemorálne". "Nikdy nebolo jasnejšie, že na to, aby prekvital mier, musia všetci odložiť vojnové zbrane. Týka sa to najmä tých jadrových, ktoré sú najsilnejšie, najničivejšie a môžu spôsobiť skazu celých miest a krajín," uviedol pápež vo svojom odkaze.Pontifik vo štvrtok opäť zopakoval myšlienku z 24. novembra minulého roka. "Použitie atómovej energie na vojnové účely je nemorálne, rovnako tak aj vlastnenie jadrových zbraní," dodal 83-ročný Argentínčan.Svätá stolica bola medzi prvými krajinami, ktoré podpísali a ratifikovali novú dohodu o zákaze jadrových zbraní. Samotný František zašiel ďalej než ktorýkoľvek z jeho pápežských predchodcov. V roku 2017 vyhlásil, že nielen použitie, ale aj držanie atómových zbraní by sa malo tvrdo odsúdiť. Vo štvrtkovom posolstve zdupľoval, že Hirošima a Nagasaki musia naďalej slúžiť ako varovanie pre všetkých ľudí aj budúce generácie.