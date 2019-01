Hirscher dominoval v 1. kole slalomu, Adam Žampa nepostúpil

Na archívnej snímke rakúsky lyžiar Marcel Hirscher. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Schladming 29. januára (TASR) - Domáci lyžiar Marcel Hirscher suverénne viedol po 1. kole utorňajšieho slalomu Svetového pohára v rakúskom Schladmingu. Až o 99 stotín sekundy zaostal na druhom mieste Švajčiar Daniel Yule, Francúz Alexis Pinturault na tretej priečke stratil presne sekundu. Slovenský reprezentant Adam Žampa so štartovým číslom 33 nabral manko 4,66 s a nepostúpil do 2. kola (20.45).Víťaz predchádzajúcich dvoch slalomov Clement Noel z Francúzska dostaluž v úvode trate, z elitnej žrebovanej sedmičky nedokončil súťaž ani Rakúšan Manuel Feller. A nikto sa ani nepriblížil k Hirscherovi, ktorý využíval svoje typické náklony a nastavil samostatné parametre 1. kola. Adam Žampa sa po dojazde zaradil na 27. pozíciu, no viacerí pretekári za ním prišli do cieľa s menšími odstupmi na lídra a odsunuli ho mimo postupovú 30-ku.