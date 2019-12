História dobrovoľného hasičstva vo Fiľakove sa začala v roku 1894

Na snímke radnica vo Fiľakove v okrese Lučenec, ktorá má na streche pozorovateľnu, v ktorej v minulosti dobrovoľní hasiči slúžili služby a sledovali okolie pre vznik prípadných požiarov, 28. decembra 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Fiľakovo 29. decembra (TASR) – Do roku 1894 možno datovať počiatky dobrovoľného hasičstva v meste Fiľakovo v okrese Lučenec. Pre TASR to povedal predseda tamojšieho dobrovoľného hasičského zboru Marian Mesiarik, podľa ktorého v tej dobe neboli profesionálni hasiči a požiare vo Fiľakove nemal kto hasiť.ozrejmil Mesiarik.Medzi míľniky 125-ročného fungovania dobrovoľných hasičov v meste sa podľa jeho slov dá zaradiť rok 1912, keď sa postavila radnica, v ktorej dostali miesto aj hasiči so svojou technikou.načrtol predseda fiľakovského DHZ.Za ďalší míľnik považuje rok 1939, keď fiľakovskí hasiči dostali prvú „striekačku“, či rok 1958, keď sa postavila nová hasičská zbrojnica, v ktorej dnes sídlia profesionálni hasiči.priblížil Mesiarik.Novodobá história DHZ Fiľakovo sa píše od roku 2014, keď vznikol nový zbor, zložený prevažne z mladých ľudí. Za päť rokov pôsobenia absolvovali viac ako 100 výjazdov.konkretizoval predseda DHZ, podľa ktorého však boli nasadení aj pri dopravných nehodách.Ako ďalej uviedol, tento rok považuje za symbolický.zhrnul Mesiarik.Zbor má v súčasnosti 22 členov, z toho 13 sú vyškolení a zaradení do výjazdovej jednotky mesta.načrtol predseda DHZ s tým, že raz sa im takto podarilo uchrániť rodinný dom od plameňov, ktoré sa k nemu približovali z vedľajšieho horiaceho porastu.Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa došlo v mestskom DHZ k obrovskej generačnej zmene, ktorá až na drobné konflikty prešla veľmi hladko, čo nebýva pravidlom.zdôraznil Agócs.Doplnil tiež, že fiľakovskí dobrovoľníci sú veľmi kvalitne vybavení a cvičení aj na špeciálnejšie zásahy.zakončil primátor.