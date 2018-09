Historici:Neprijať Mníchovskú dohodu by znamenalo vojnu ČSR s Hitlerom

Odsun sudetských Nemcov zo Slovenska do Sudet. Na archívnej snímke odchod sudetských Nemcov zo zberného tábora v Petržalke na malú petržalskú stanicu. Pri odsune pomáhala Národná bezpečnosť. Archív TASR 30. apríl 1946 Foto: TASR Jozef Teslík Foto: TASR Jozef Teslík

Bratislava 29. septembra (TASR) – Ak by Československo (ČSR) odmietlo Mníchovskú dohodu, znamenalo by to vojnu s hitlerovským Nemeckom. Otázku, či ČSR mala dohodu odmietnuť a bojovať, sa podľa Jakuba Drábika z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, zrejme nikdy nepodarí zodpovedať.“ vysvetlil Drábik pre TASR.Odmietnutie Mníchovskej dohody by totiž podľa neho znamenalo vojnu s Nemeckom bez jediného spojenca.zdôrazňuje Drábik. Historik Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa tvrdí, že vojnu s ČSR chcel Hitler rozpútať za každú cenu. Splnil by sa tým podľa neho Hitlerovi sen oDôvodov na odmietnutie pomoci mali západné mocnosti podľa Drábika hneď niekoľko.vysvetľuje Drábik.ČSR mala vyspelé hospodárstvo, Drábik dodáva, že bola štvrtým najväčším vývozcom zbraní na svete. Okrem hospodárskeho významu a túžby ovládnuť strednú Európu mal podľa historika Hitler záujem o ČSR aj z ideologických pohnútok, pretože chcel zabezpečiť „“ nemeckého národa na východe.Keďže československá vláda vyhodnotila situáciu ako beznádejnú, Mníchovskú dohodu prijala. Bezprostredne po podpise dohody muselo Československo odstúpiť Sudety, ale aj ďalšie územia bez nemeckej väčšiny.vysvetľuje Drábik.Ako dodáva Klubert, Československo prišlo o pohraničné opevnenia, 30 % územia, 34 % obyvateľstva a obrovské priemyselné kapacity.dopĺňa Klubert.Na základe dohody pripadlo Nemecku aj územie dnešného sídliska Petržalka, v novembri 1938 došlo aj k odstúpeniu Devína.“ uzatvára Drábik.