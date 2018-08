HISTORICKÁ CHVÍĽA: Trnava postúpila do skupinovej fázy Európskej ligy

Na snímke radosť hráčov Trnavy po strelení úvodného gólu v odvetnom zápase play off Európskej ligy FC Spartak Trnava - NK Olimpija Ľubľana 30. augusta 2018 v Trnave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Odveta play off EL 2018/19:



Spartak Trnava - Olimpija Ľubľana 1:1 (1:1)

Góly: 12. Godál - 42. Kapun. ŽK: Oravec, Godál, Hladík, Janso - Tomič, Bagnack, Kronaveter, Brkič. Rozhodcovia: Banti - Costanzo, Peretti (všetci Tal.), 15.642 divákov

/prvý zápas 2:0/



Trnava: Chudý - Kadlec, Hladík, Godál, Čonka - Oravec, Rada - Jirka (90.+ Pekár), Grendel (72. Janso), Čanturišvili (89. Lupták) - Bakoš

Ľubľana: Ivačič - Bagnack, Ilič, Maksimenko, Štiglec - Tomič - Boateng (69. Savič), Kapun (74. Brkič), Črnic, Kronaveter - Issah (83. Suljič)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 30. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava si po prvý raz v histórii klubu zahrajú v skupinovej fáze Európskej ligy. V odvetnom zápase play off 2018/19 remizovali s Olimpijou Ľubľana 1:1 a po víťazstve 2:0 v prvom zápase si vybojovali postup do hlavnej časti druhej najprestížnejšej klubovej súťaže.Žreb skupinovej fázy EL je na programe v piatok o 13.00 h v Monaku.Bez zraneného Greššáka sa Trnava snažila od začiatku zápasu držať taktických pokynov, ktoré naordinoval tréner Látal. Spartak sa nepúšťal bezhlavo dopredu a trpezlivo čakal na svoju šancu. Tá prišla v 12. minúte, keď Grendelov center z pravej strany poslal Boris Godál hlavou do bránky - 1:0. Slovinci odpovedali strelou Kronavetera, ktorú Chudý vyrazil. V ďalšom priebehu prvého polčasu bola hra vyrovnaná, domáci futbalisti hrali naďalej veľmi disciplinovane a nepúšťali súpera na dostrel. V 42. minúte sa však po peknej kombinácii hráči Olimpije dočkali vyrovnania zásluhou Nika Kapuna.Druhé dejstvo začalo zostra, najskôr tesne minul bránku hostí Jirka, potom sa na dostrel dostali aj hráči Olimpije. S pribúdajúcimi minútami hostia čoraz viac otvárali hru, Spartak sa zameral na ešte pozornejšiu defenzívu a čakal na rýchlu kontru. Jedna z tých sľubnejších prišla v 68. minúte, Grendel však nepretlačil loptu na voľného Jirku. O tri minúty neskôr vytiahol Chudý krásny zákrok po štipľavej strele Štigleca. V 82. minúte sa o rozruch postarali fanúšikovia hostí pyrotechnickou vsuvkou vo svojom sektore. V 86. minúte mohol definitívne rozhodnúť Bakoš, v sľubnej šanci tesne minul. Nič to však nezmenilo na následných oslavách Spartaka, ktorý sa môže tešiť na piatkový žreb.