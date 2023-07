Historická romanca Úsvit nad panstvom Emberwilde

Najskôr to bol bestseller Dedičkin sľub, potom Učiteľkina voľba a Hriech kováčovej dcéry – tri knihy zo série Tajomstvá vresovísk.

Tento rok sa začala nová séria Poklady Surrey a to knihou Starožitníkova dcéra. No a teraz tu máme druhú knihu série s názvom Úsvit nad panstvom Emberwilde .

Opäť je to príbeh plný romantiky, dobrodružstva, intríg a tajomstiev. Zavedie vás na majestátne panstvo Emberwilde Hall, do tajuplného lesa, aj do záhadného útulku pre nájdencov na začiatku devätnásteho storočia.

Isabel Crestonová vedie skromný život v škole vo Fellsworthe v presvedčení, že z nej bude guvernantka, no osud rozhodne inak. Keď po ňu príde príťažlivý neznámy, istý pán Bradford, a odvedie ju na panstvo jej tety a strýka, Isabel spozná temnú stránku privilegovaného života, plného úkladov a intríg.

Hneď po jej príchode sa začnú v labyrinte starých múrov panstva i v neďalekom lese diať čudné veci. Ba čo viac, z jej tety sa vykľuje panovačná žena. Nevedno prečo zanevrela na miestneho súdneho úradníka pána Gallowaya, ktorý v Isabel vzbudí sympatie. Lenže v jej blízkosti sa neustále zdržiava aj pán Bradford, správca útulku pre nájdencov a očividný spojenec jej tety.

Keď z ničoho nič nástojčivo požiada Isabel, aby sa zaňho vydala, zaplaví ju panika. Prečo ju nútia do sobáša s niekým, koho takmer nepozná, a aké je skutočné spojenie medzi pánom Bradfordom a jej tetou? A napokon – čo pre Isabel znamená pán Galloway a kto je vlastne ona sama?

Úsvit nad panstvom Emberwilde ponúka to, čo sme si u Laddovej obľúbili: zaujímavú zápletku, dobre rozohranú hru, dobrosrdečných hrdinov, skvele vykreslené vedľajšie postavy, veľa romantiky a dobrodružstva, ako aj štipku humoru. A tak ako to vie Sarah, všetko smeruje k strhujúcemu finále, ktoré si užijete do posledných viet a slov.

Sarah E.Ladd chvíľami silno pripomína štýl a atmosféru klasiky v tomto žánri, ako bola Jane Austenová, alebo Emily Bronteová. Kulisami, prostredím, vystihnutím detailov, správania postáv, ale tiež samotným štýlom písania. Je pravda, že tento príbeh sa možno pre niekoho bude pomalšie rozbiehať, že by chcel viac akcie, vzrušenia...ale spomaľte, vychutnávajte si nový príbeh, lebo ponúka presne to pravé: romantiku, ktorá zahreje pri srdce, záhadné tajomstvá, intrigy a trošku dobrodružstva.

Milan Buno, knižný publicista