Historickú Pragu RN využívajú v Rimavských Zalužanoch vyše 65 rokov

Rimavské Zalužany 29. septembra (TASR) – Viac ako 65 rokov využívajú historické požiarne vozidlo Praga RN dobrovoľní hasiči v obci Rimavské Zalužany v okrese Rimavská Sobota. Vystriedalo sa pri ňom niekoľko generácií a stalo sa symbolom miestneho dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).Podľa starostu Milana Medveďa je však zaujímavý aj samotný príbeh, ako sa „erena“, konkrétne požiarny typ DVS8, do Rimavských Zalužian dostala. Hasiči ju totiž vyhrali počas prvých majstrovstiev v hasičskom športe, ktoré sa konali v roku 1954 na pražskom Strahove.priblížil starosta, ktorý bol v minulosti sám veliteľom DHZ a pôsobil v ňom aj ako žiak.Historickú Pragu RN využívali v Zalužanoch počas desaťročí aj na družstve, na prepravu kulís ochotníkov či výlety. Dodnes ju ukazujú verejnosti pri rôznych akciách. Naposledy ju predviedli v septembri počas ukážky historických bojov z čias SNP na kopci Hrb neďaleko dediny.Vozidlo však bolo predtým dlhší čas nepojazdné a svojpomocne ho opravili až nedávno. Hlavnú zásluhu na tom má dobrovoľný hasič Ján Beracko, ktorý má na starosti techniku DHZ. Spolu s Pavlom Šlajferom a Milanom Sojkom patrí k trom hlavným vodičom, ktorí počas desaťročí na tejto Prage jazdili.povedal Beracko s tým, že motoricky je už teraz vozidlo v poriadku, ale potrebovali by sa ešte zamerať na brzdy.Podľa starostu je na „erene“ stále všetko v pôvodnom stave, okrem smeroviek. Pôvodne totiž mala mechanické sklápacie šípky, aké je možné vidieť na niektorých veteránoch. Dodnes sa však dajú zohnať a v Zalužanoch preto zvažujú, že ich kúpia a namontujú, aby bola Praga RN v dokonale dobovom stave.doplnil Beracko. Jednou z mála negatívnych vlastností tohto vozidla je podľa jeho slov neskutočne vysoká spotreba.Rimavskozalužianski dobrovoľní hasiči sa často zúčastňovali na rôznych súťažiach a pokračujú v tom dodnes.ozrejmil Medveď, podľa ktorého im bolo častým súperom v tejto kategórii neďaleké mesto Poltár. Ako dodal, chodievali aj na celoštátne súťaže a s 350 obyvateľmi tam vždy boli najmenšou dedinkou zo všetkých účastníkov.Úspech z 50. rokov sa Rimavským Zalužanom takmer podarilo zopakovať v nedávnej minulosti, keď mohli získať v požiarnej súťaži vozidlo od vlády SR. Vtedy napokon skončili s malou stratou tretí, neskôr sa však do dediny nové auto od vlády aj tak dostalo.Cieľom samosprávy do budúcnosti je využívať historickú „erenu“ na zážitkové jazdy pre turistov. „zakončil starosta.