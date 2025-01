Historický rekord v AURES Holdings: zákazníci si odviezli takmer 109-tisíc áut

TOP 10 najpredávanějších áut v roku 2024



v sieti autocentier AAA AUTO a Mototechna







Česká republika

Slovensko

Poľsko





1.

Škoda Octavia

Škoda Octavia

Opel Astra





2.

Škoda Fabia

Škoda Fabia

Kia Sportage





3.

Škoda Superb

VW Passat

Škoda Octavia





4.

VW Passat

Škoda Superb

VW Golf





5.

Hyundai i30

Kia Ceed

Nissan Qashqai





6.

VW Golf

VW Golf

Ford Focus





7.

Škoda Kodiaq

Hyundai i30

Škoda Fabia





8.

Hyundai Tucson

Kia Sportage

Toyota Yaris





9.

Škoda Karoq

Hyundai Tucson

Opel Insignia





10.

Kia Ceed

Opel Astra

Toyota Corolla







14.1.2025 (SITA.sk) -"Záujem o ojazdené a zánovné automobily, predávané našimi autocentrami, bol minulý rok rekordný – predali sme najviac áut za 32 rokov našej existencie. Vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, to bolo celkom takmer 109 000 kusov, čo bol medziročný nárast o 11 %. Vďaka tomu koncom januára dosiahneme celkový počet 3,3 milióna zákazníkov, ktorí si u nás kúpili alebo predali vozidlo. Autá sa dobre predávali aj na úplnom konci roka a záujem je aj teraz, v prvých dňoch nového roka. I to je dôvod, prečo sme zvýšili našu celkovú ponuku v rámci skupiny na 19 000 vozidiel. Naším cieľom je rast v predajoch rovnakým tempom aj v tomto roku a preto sa budeme naďalej venovať rozširovaniu a rekonštrukciám existujúcich autocentier a otváraniu nových," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings. "Veľké poďakovanie za náš nový predajný rekord patrí najmä zákazníkom a tiež všetkým takmer tri a pol tisícom našich zamestnancov," dodala Karolína Topolová.Ako dôležitý faktor svojho úspechu spoločnosť vidí, okrem, najmä neustáluvo všetkých krajinách. "Tú meriame nezávislou metodikou NPS. Aj tento rok sa nám darilo výsledok zlepšovať a ku koncu roka sme v rámci NPS atakovali hranicu 50 bodov. Sme v meraní tejto hodnoty v našom odvetví úplne ojedinelí, čo nám poskytuje spätnú väzbu nielen o zákazníckom zážitku, ale aj o tom, čo môžeme v našich procesoch zlepšiť. Cieľom je, aby zákazníci boli spokojní a mali dôvod sa k nám vracať," zdôraznila Karolína Topolová.K rastu objemu obchodov významne prispela ajspoločnosti. "V tomto trende budeme pokračovať. Vo využití AI vidíme ďalší nástroj na zvyšovanie nášho podielu na trhu. Už teraz vďaka AI agentom v zákazníckom centre vykupujeme mesačne stovky vozidiel a toto číslo v nasledujúcom období ďalej porastie. Výrazne sa vďaka tomu skracuje doba kontaktu ‚živých‘ operátorov so zákazníkmi aj ich komfort, pretože môžu riešiť predaj svojich vozidiel aj mimo bežnej pracovnej doby zákazníckeho centra," povedala Karolína Topolová.Medzi procesmi využívajúcimi generatívnu AI a strojové učenie v rámci AURES Holdings patrí mimo iného výkup vozidiel, využívanie najlepších nákupných príležitostí, zavádzanie dynamickej cenotvorby, predpovedanie optimálnej alokácie skladových vozidiel, realizácia marketingových stratégií zameraných na dáta či riadenie personalizovaných online interakcií. Prácu s dátovými aplikáciami, ktoré sa stali kľúčovým faktorom obchodného úspechu, má v rámci AURES na starosti elitné centrum excelence Resulmatic., ktorá si v roku 2024 medziročne polepšila vďaka obľube jej jednotlivých modelov. Prvé dve priečky najpredávanejších áut patria práve škodovkám, konkrétne modelom Octavia (9,5 %) a Fabia (5,2 %). Tretí je potom Volkswagen Passat (2,8 %) a štvrtá opäť Škoda s modelom Superb (2,7 %). Škodovky sú ešte obľúbenejšie u susedných Čechov, kde tvoria dokonca 30 % ponuky a v rebríčku TOP 10 nájdete hneď päť modelov tejto značky. V Poľsku zase vedie pre Poliakov tradičný Opel s modelom Astra (4,5 %), ale aj tu sa Škoda dostáva do popredia s modelom Octavia.Napriek tomu, žes 29,8-percentným podielom, medziročne stratili viac ako dva percentuálne body. Naopak, kombíky posilnili na 25,2 % a SUV na 25,1 %. Predaje hatchbackov klesli aj v ďalších krajinách, kde AAA AUTO pôsobí. V Česku sa hatchbacky predávali s 26,4-percentným, kombi s 26,2-percentným a SUV s 25,4-percebntným podielom. V Poľsku je potom podiel na trhu 34,3 % v prospech hatchbackov, 26,7 % sú SUV a 18,3 % vozidlá kombi., kde AAA AUTO pôsobí (SR 47,8 %, ČR 48,4 %, PL 57,8 %). Oslabovanie pozície dieselu je potom najčastejšie v prospech alternatívnych palív. "Za minulý rok sme predali medziročne viac ako dvojnásobok elektromobilov, konkrétne 900. Počet predaných hybridov vzrástol o 68-percent na takmer päťtisíc," doplnila Karolína Topolová.. Na Slovensku počet automatických prevodoviek vzrástol z 27 % v roku 2023 na 33 % za rok 2024. V ČR ju vlani malo 33 % predaných áut, rok predtým 29 %. V Poľsku bol nárast preferencií automatov úplne najvyšší – medziročne poskočil z 20 % na 27 %, teda o sedem percentuálnych bodov.Informačný servis