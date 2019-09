Historik: Činnosť zahraničných tajných služieb v SNP bola dôležitá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Počas Slovenského národného povstania (SNP) na povstaleckom území pôsobilo viacero tajných služieb. Martin Posch z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (HÚ SAV) spomenul britský Úrad pre špeciálne operácie (SOE), Vojenské spravodajstvo (MI9), či americkú spravodajskú organizáciu Úrad strategických služieb (OSS).V SNP bojovalo 200 oficiálne evidovaných francúzskych partizánov. Do údajov, ktoré publikovala časť slovenských médií, uvádzajúcich 400 účastníkov z Francúzska, boli pravdepodobne zahrnutí aj Belgičania, prípadne iní francúzsky hovoriaci partizáni, upozornil profesor Alain Soubigou z Univerzity Paris 1 Sorbonne. Okrúhly stôl o medzinárodných aspektoch SNP s oboma odborníkmi sa konal v Univerzitnej knižnici v Bratislave.Historik SAV sa zameral na činnosť zahraničných spravodajských služieb na povstaleckom území. Zmienil sa osobitne o operácii Amsterdam, ktorú organizovala MI9, pričom jej cieľom bolo zhromaždiť čo možno najvyšší počet zostrelených spojeneckých letcov a v prípade ich ďalšej bojaschopnosti boli nasadení opätovne do bojov.V súvislosti s výsadkom Amsterdam konštatoval, že ho tvorili židovskí exulanti, ktorí odišli do Palestíny pred vypuknutím druhej svetovej vojny. MI9 spolupracovala so Židovskou agentúrou (Jewish Agency) a regrutovala členov v strednej Európe, lebo ovládali jej reálie, poznali jazyk, do istej miery poznali ľudí. Druhý neoficiálny cieľ misie, o ktorom MI9 nevedela a dala ho Jewish Agency, bolo získať čo možno najviac informácií o židovskom obyvateľstve, preživšom deportácie z roku 1942, a pomôcť mu.konštatoval.Tajná SOE mala na povstaleckom území čisto britský výsadok Windproof. Ten mal byť pôvodne vysadený na Slovensku s tým, že sa dostane do Maďarska, kde mal pôsobiť. Slovensko malo byť len transferovou krajinou. Avšak členom výsadku sa nepodarilo dostať cez hranice a zostali vykonávať činnosť na povstaleckom území. Z neho posielali správy priamo do Londýna, respektíve do juhotalianskeho mesta Bari, kde vtedy mala SOE externú základňu.V spolupráci so SOE sa uskutočnili aj československé výsadky. Išlo o výsadok Manganese z júna 1944 a o operáciu Karas, ktorá bola jednočlenná a tvoril ju major Jaroslav Krátký. Ten ako jediný zo všetkých nasadených agentov, či už na územie Protektorátu Čechy a Morava alebo na územie ľudáckej Slovenskej republiky, nebol vysadený padákom. Prišiel tzv. južnou trasou z Istanbulu cez Juhosláviu, Maďarsko až na územie Slovenska a priniesol so sebou niekoľko rádiostaníc. Tie povstalci použili na komunikáciu s predstaviteľmi československého odboja v exile.Vlády krajín, ktoré na povstaleckom území Slovenska mali tajné služby, dostávali priame informácie o tom, čo sa na Slovensku dialo. Pre samotných povstalcov to znamenalo, že veľkí spojenci mali o nich záujem. Velitelia Povstania vedeli o fungovaní oficiálnych zahraničných misií a podporovalo to morálku. Aj keď aktivity dotyčných organizácií neboli početné, boli veľmi dôležité, sumarizoval Martin Posch.Pri príležitosti 75. výročia SNP Francúzsky inštitút na Slovensku zorganizoval v spolupráci so STRATPOL - Inštitútom strategických politík, Historyweb.sk a Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska diskusiu na tému Slovenské národné povstanie: iný typ odboja? Historici Alain Soubigou a Martin Posch diskutovali o medzinárodných aspektoch SNP a o jeho mieste v širšom kontexte protinacistického odboja.