Hitlerov rodný dom bude využívať rakúska polícia

Na archívnej snímke z 22. septembra 1938 je nemecký diktátor Adolf Hitler. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Viedeň 19. novembra (TASR) - Rakúske ministerstvo vnútra v utorok oznámilo, že rodný dom Adolfa Hitlera v hornorakúskej obci Braunau am Inn bude v budúcnosti využívať rakúska polícia. Do domu by sa po jeho rekonštrukcii malo nasťahovať okresné riaditeľstvo polície a miestna policajná inšpekcia, informovala agentúra DPA.V súvislosti s rekonštrukciou by sa ešte tento mesiac mala začať architektonická súťaž vo všetkých krajinách EÚ. Výsledok súťaže by mal byť známy v prvej polovici roka 2020.Rakúsky minister vnútra Wolfgang Peschorn povedal, že budúce využitie domu políciou je jasný signál toho, že budova už viac nebude spomienkou na národný socializmus.Adolf Hitler (1889-1945) strávil v uvedenom dome prvé mesiace svojho života. Nehnuteľnosť je od roku 2017 po súdnom spore s jej majiteľkou majetkom Rakúskej republiky.Pred domom sa každý rok na Hitlerove narodeniny koná zhromaždenie protifašistických aktivistov.