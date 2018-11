Hitmaker Michal David sa teší na slovenských fanúšikov

Na snímke spevák Michal David. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Český hitmaker Michal David sa už o mesiac predstaví na troch koncertoch na Slovensku. Mejdan roku 2018 s podtitulom Christmas Tour zabaví Košice (11. 12.), Žilinu (12. 12.) a Bratislavu (13. 12.). Špeciálnym hosťom bude herec a spevák Sagvan Tofi. Michal a Sagvan sa tešia na stretnutie so slovenskými fanúšikmi. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.David má na svojom konte viacero úspešných nahrávok, ktoré sám naspieval, a mnohé ďalšie, pod ktorými je podpísaný ako autor. Jeho tvorba prierezovo oslovuje viacero generácií a aj koncertný program Mejdan roku bude o zábave pre všetkých. Na svojom konte má však aj viacero zaujímavostí.Na Pražskom hrade si 28. októbra 2018 prevzal z rúk prezidenta Českej republiky Miloša Zemana štátne vyznamenanie za zásluhy v oblasti kultúry. Prezident toto ocenenie komentoval slovami:Samotný David sa k vyznamenaniu vyjadril aj na svojom instagramovom profile.uviedol.V týchto dňoch sa do českých i slovenských rádií dostáva skladba Na křídlech slavíků, ktorú skomponoval práve David ako špeciálny bonus na tohtoročnú reedíciu albumu Duety Lucie Bílej a Karla Gotta, ktorý pôvodne vyšiel v roku 1997. Už na pôvodnom vydaní albumu sa nachádzalo osem skladieb, ku ktorým spolu s Františkom Janečkom pripravil hudbu (Co sudičky přály nám, Jarní setkání, Jen jednou smím se ti lásko vzdát, Krédo, Pánbůh se splet, Po tmě jsme všichni stejní, Šťastná hvězda, Za střípek lásky). Hitmaker má na svojom autorskom konte aj skladby pre interpretov ako Hana Zagorová, Iveta Bartošová, Monika Absolonová či Helena Vonráčková, pre ktorú okrem iných napísal aj hit Dlouhá noc.David účinkoval v roku 1980 v domácej súťaži na Bratislavskej lýre s pesničkou Petra Jandu Mé sny. Redaktori Elena Antalová a Richard Müller, v tom čase čerstvý maturant, budúci študent scenáristiky na VŠMU a neskôr federálna spevácka hviezda, napísali do sumárneho článku pre časopis Hudobný život toto hodnotenie.Michal David naspieval pesničky k viacerým úspešným filmom (Vítr v kapse, Discopříběh 1 a 2, Láska z pasáže), ale ako herec sa objavil v troch iných snímkach, pričom vždy hral sám seba a taktiež vždy v nich aj spieval. V roku 1983 sa tak objavil v úplne prvom filme vtedy ešte len 17-ročného Jiřího Langmajera Kluk za dvě pětky a v roku 1998 v krátkometrážnej hororovej komédii Byl jsem mladistvým intelektuálem. Samozrejme, nemohol chýbať ani v hudobnom filme Decibely lásky (2016), postavenom na pesničkách, ktoré sám preslávil.