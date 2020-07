Hitom leta 2020 sú nealko koktaily – prinášame vám 4 osviežujúce recepty

Nealkoholická sangria

Koktail, ktorý si môžete dať aj v práci

Koktail s chuťou granátového jablka a rozmarínu

Drink s cviklou aj kávovými bôbmi

Ochutené minerálne vody dodajú vašim koktailom šmrnc

Mangový koktail s citrusmi

Svieži černicovo-mätový koktail

20.7.2020 (Webnoviny.sk) -Na začiatku si pripravte obľúbené ovocie. Odporúčame jablká, pomaranče, citróny, černice a mango, môžete však zvoliť aj iné druhy, napríklad ananás alebo ríbezle. V rovnakom pomere zmiešajte hroznovú, jablkovú a pomarančovú šťavu, dochuťte citrónovou šťavou podľa toho, či máte radi kyslejšie alebo sladšie nápoje. Ovocie ponorte do zmesi a nechajte v chladničke aspoň dve hodiny. Pred podávaním prilejte perlivú minerálnu vodu Mattoni, ktorá vďaka bublinkám dodá nápoju osviežujúcu bodku."Nealko drinky už nie sú iba o tom, že sa miešajú džúsy a sirupy," hovorí Richard Lepieš, barman z Grand Hotela Kempinski High Tatras, Štrbské Pleso. Pri miešaní nealko drinkov rád používa nealkoholické náhrady alkoholu – takzvané nealko spirity, ale aj kvalitné minerálne vody. "Z mojej skúsenosti barmani radi namiešavajú komplikovanejší nealkoholický drink, keďže aj pri nealko drinkoch sa dajú vymýšľať a tvoriť zaujímavé veci."Výhodou nealko koktailov je, že si ich môžete vychutnať kedykoľvek. Či už ako zaujímavé spríjemnenie večera, alebo aj na pracovnom obede. Podľa Richarda Lepieša si ich zákazníci práve pri takejto príležitosti vyberajú čoraz častejšie.400 ml šťavy z granátového jablka nalejte do malého hrnca, medzi prstami rozdrobte rozmarín a spolu so šťavou priveďte do varu, pomaly varte 10 minút. Pridajte šťavu z polovice citróna. Nechajte vychladnúť. 30 ml zmesi nalejte do vysokých pohárov a dolejte vychladenou perlivou minerálnou vodou Mattoni. Poháre ozdobte zrniečkami granátového jablka a vetvičkou rozmarínu.Nealkoholické koktaily majú dokonca svoj vlastný šampionát MATTONI GRAND DRINK. Tento rok sa majstrom Slovenska stal Tomáš Gyén, ktorý svoj netradičný nápoj pomenoval Garden of Life – Záhrada života. Inšpiroval sa myšlienkou spojenia so zemou a použil drvinu z kolumbijských kakaových bôbov v kombinácii s malinami, cviklovo-jablkovou šťavou lisovanou za studena a perlivou minerálnou vodou Mattoni. "Mattoni je stredne mineralizovaná prírodná minerálna voda, má optimálny pomer minerálnych látok. Aj tie prispievajú k tomu, že je chuť výraznejšia. Ak sa jej navyše napijete aj pred koktailom, očisťuje podnebie a chuťové bunky na jazyku a pripraví človeka na ďalší chuťový vnem."Tomáš do svojich nealkoholických koktailov používa výhradne perlivú minerálnu vodu, pretože bublinky roznášajú chuťový a aromatický vnem. Tomáš mal Slovensko reprezentovať aj na svetových majstrovstvách v miešaní nealkoholických koktailov MATTONI GRAND DRINK, ktoré sa mali v júni konať v Karlových Varoch. Pre pandémiu koronavírusu sa podujatie neuskutočnilo.Nealkoholické koktaily dávajú priestor vašej kreativite. Nechajte sa inšpirovať radom dvoch nových prémiových mixovaných príchutí Mattoni. Vyskúšajte Mattoni Multi, ktorá obsahuje šťavu až z piatich druhov ovocia – maracuja, mango, citrón, pomaranč a jablko. Mattoni Black zase kombinuje príchute čiernych plodov ako černice, čučoriedky a čierne ríbezle. Novinky tak dopĺňajú obľúbenú Mattoni Cedrata, ktorá je plná citrusových chutí. Celý rad je navyše bez umelých farbív a sladidiel a k dispozícii je vo fľašiach s objemom 0,75 a 1,5 l.Vo veľkom džbáne zmiešajte šťavu z dvoch limetiek a z dvoch citrónov. Pridajte rezy limetky a citróna a tri poháre ľadu. Dolejte mangovým džúsom, aby siahal aspoň do tretiny nádoby. Po vrch zalejte ochutenou minerálnou vodou Mattoni Multi s príchuťou tropického ovocia. Ozdobte lístkami mäty a podávajte.V miske roztlačte 6 černíc s mätovými lístkami. Zmes presuňte do pohára, v ktorom budete nápoj podávať. Pridajte niekoľko kociek ľadu, lyžicu limetkovej šťavy, pol pohára pomarančovej šťavy alebo džúsu. Dolejte vychladenou Mattoni Black.Informačný servis