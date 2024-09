Hizballáh dostane silnú reakciu, izraelská armáda sa pripravuje na možnú pozemnú operáciu v Libanone

25.9.2024 (SITA.sk) - Izraelská armáda sa pripravuje na možnú pozemnú operáciu v Libanone. V stredu to povedal náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi „Počujete nad hlavou stíhačky, celý deň sme útočili. Je to preto, aby sme pripravili terén pre váš možný vstup a aby sme pokračovali v degradácii Hizballáhu ,“ povedal Halevi vojakom na severnej hranici Izraela.Poukázal na to, že Hizballáh - libanonská militantná organizácia - rozšíril rozsah ostreľovania Izraela. „Dostanú veľmi silnú reakciu, pripravte sa,“ poznamenal Halevi. Šéf izraelského generálneho štábu tiež povedal, že „pripravujú proces manévru“ na vrátenie vysídlených obyvateľov severného Izraela domov.Izraelské sily a Hizballáh sa navzájom ostreľujú od začiatku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy vlani v októbri. V ostatných dňoch napätie v regióne eskalovalo a vzájomné útoky sa zintenzívnili.