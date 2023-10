Hizballáh začal ničiť sledovacie kamery izraelskej armády. Existujú obavy, že by sa mohol zapojiť do vojny

Napätie sále stúpa

16.10.2023 (SITA.sk) - Libanonská militantná skupina Hizballáh v pondelok oznámila, že začala s ničením sledovacích kamier na niekoľkých stanovištiach izraelskej armády pozdĺž hranice. Deje sa tak v čase zvýšeného napätia v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, ktorá sa začala 7. októbra.Armáda Hizballáhu zverejnila video, na ktorom ostreľovači strieľajú a ničia bezpečnostné kamery umiestnené na piatich bodoch pozdĺž libanonsko-izraelskej hranice vrátane jedného neďaleko izraelského mesta Metula. Zdá sa, že militantná skupina chce zabrániť izraelskej armáde v monitorovaní pohybov na libanonskej strane hranice po dňoch streľby, ktorá si vyžiadala najmenej sedem mŕtvych vrátane štyroch bojovníkov Hizballáhu na libanonskej strane.Od útoku palestínskej militantnej skupiny Hamas zo 7. októbra na južný Izrael, ktorý zabil viac ako 1 400 izraelských civilistov a vojakov, napätie na libanonsko-izraelských hraniciach stúpa. Bojovníci Hizballáhu vystrelili protitankové strely na pozície izraelskej armády a izraelské jednotky ostreľovali pohraničné oblasti na libanonskej strane hranice.Izrael a Hizballáh sú zarytí nepriatelia, ktorí v lete 2006 viedli mesačnú vojnu. Tá sa vtedy skončila nerozhodne. Izrael považuje šiitskú militantnú skupinu podporovanú Iránom za vážnu bezprostrednú hrozbu, pričom odhaduje, že Hizballáh má na Izrael namierených približne 150-tisíc rakiet a riadených striel.Existujú obavy, že silný Iránom podporovaný Hizballáh by sa mohol zapojiť do vojny s Izraelom. Začiatkom tohto mesiaca americký prezident Joe Biden varoval ostatných „hráčov“ na Blízkom východe, aby sa do konfliktu nepripájali, vyslal do regiónu americké vojnové lode a prisľúbil plnú podporu Izraelu.