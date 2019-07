HK Poprad už neráta s Petranom či Abdulom, na Bondru počkajú

Na archívnej snímke hráč Popradu Jindřich Abdul. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 9. júla (TASR) - Vedenie tipsportligového klubu HK Poprad už nepočíta so službami obrancu Marcela Petrana a útočníka Jindřicha Abdula. Otázne je ďalšie zotrvanie Dávida Bondru, ktorý absolvuje skúšku v inom klube v zahraničnej súťaži. Riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi o tom informoval v rozhovore pre klubovú stránku.V kádri štvrtého tímu sezóny 2018/2019 už nefigurujú Radomír Heizer, Rastislav Václav, Boris Brincko (všetci traja zamierili do francúzskeho Nice), Radoslav Macík (L. Mikuláš) či Martin Belluš (Košice). Okrem nich si už nové pôsobiská našli aj legionári Keni Karalahti, Alex Barron či Patrik Nechvátal.prezradil Jurinyi, ktorého viacerí hráči príjemne prekvapili svojou solidaritou ku klubu. Prejavilo sa to v znížení ich nárokov napriek tomu, že prispeli k úspešnej sezóne, v ktorej vypadli až v semifinále s majstrovskou Banskou Bystricou.poznamenal Jurinyi.