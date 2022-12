Hlad, vyhrážky od iných väzňov, ale aj solidarita, akú na slobode nezažil. Boris Becker opísal svoj pobyt za mrežami

Mal sedieť 30 mesiacov

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý nemecký tenista Boris Becker uviedol, že si stále živo pamätá na moment, keď sa po prvý raz zatvorili dvere jeho jednolôžkovej cely v notoricky známej britskej väznici Wandsworth.„Bola to najosamelejšia chvíľa, akú som kedy v živote zažil,“ povedal Becker v rozhovore pre nemeckú televíziu SAT 1, ktorý sa odvysielali v utorok.Šesťnásobný grandslamový šampión bol vo väzení od apríla a prepustili ho minulý týždeň. Pôvodne si mal odsedieť 30 mesiacov, pričom mu hrozilo až sedemročné väzenie.Za mreže sa dostal po tom, ako nepriznal všetok svoj majetok po vyhlásení osobného bankrotu v roku 2017.V spomenutom rozhovore Becker uviedol, že mu bolo ťažko, keď sa pred nástupom na výkon trestu nemohol rozlúčiť s blízkymi. Po príchode do Wandsworthu sa obával útokov zo strany iných väzňov.Dodal, že väzenské orgány sa zrejme snažili zaistiť jeho bezpečnosť, pridelili mu jednolôžkovú celu a troch „ostrieľaných“ väzňov, ktorí mu taktiež mali pomôcť zvyknúť si na nový život.„Prvýkrát v živote som pocítil hlad,“ povedal Becker, ktorý dodal, že väzenská strava bola do značnej miery obmedzená na ryžu, zemiaky a omáčky. Priznal, že sa mu iní väzni často vyhrážali, že mu ublížia.Zažil však aj „opačnú stranu mince“, a to vtedy, keď mu iní väzni, s ktorými sa skamarátil, pripravili narodeninové prekvapenie s tromi tortami. Zdôraznil, že s nimi plánuje zostať v kontakte.„V slobodnom svete som nikdy nezažil takú solidaritu,“ povedal Becker, ktorý za múrmi väznice študoval filozofický smer stoicizmus a doučoval väzňov matematiku a angličtinu, napriek tomu, že je Nemec.Aktuálne 55-ročný Becker, ktorý ukončil hráčsku kariéru v roku 1999, žil vo Veľkej Británii od roku 2012.V júni 2017 vyhlásil osobný bankrot, keďže nedokázal splácať hypotéku za nehnuteľnosť na španielskom ostrove Mallorca v hodnote viac ako 3,5 milióna eur.Súd ho však uznal za vinného z toho, že rôznymi spôsobmi skrýval milióny eur, aby sa vyhol splácaniu dlhov. Becker čelil obvineniam z viac ako dvadsiatky porušení zákona v tomto smere, napokon ho odsúdili za štyri z nich.Beckerov právny zástupca Jonathan Laidlaw obhajoval svojho klienta tým, že za nepriznané peniaze si neužíval luxusný život a použil ich na svoje deti, nájom a iné legálne výdavky a neplánoval ich nijako zhodnocovať.Obhajca pred súdom povedal, že verejné poníženie je pre niekdajšieho tenistu dostatočným trestom. Žalobkyňa však trvala na tom, že Beckerovo protiprávne konanie bolo úmyselné, nečestné a že sa len snažil hodiť vinu na niekoho iného.Becker sa pred súdom sťažoval na to, že rozvod s bývalou manželkou Barbarou Feltusovou v roku 2001 zahŕňal vysoké výživné na ich dvoch synov.Obvinený bol z toho, že previedol peniaze na svoje niekdajšie manželky, okrem spomenutej Barbary aj na Sharlely "Lilly" Kerssenbergovú.Niekdajší výborný tenista podľa súdu nepriznal vlastníctvo nehnuteľností a tiež neodovzdal víťazné trofeje. Veľkej časti z uvedeného sa rodák z Leimenu zbavil v dražbách.