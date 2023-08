Hľadanie lekára i stratenej batožiny pod jednou strechou! Vitajte v Unione

22.8.2023 (SITA.sk) - V extrémne rýchlej a náročnej dobe je veľkou výhodou, ak si človek nemusí deliť svoju pozornosť na viacero poskytovateľov služieb. Moderná poisťovňa Union ktorá okrem zdravotného poistenia ponúka aj to komerčné, pôsobí na Slovensku už 31 rokov.si získali priazeň tisícov spokojných klientov a brány zdravotnej poisťovne Unionu sú pre nových poistencov opäť široko otvorené až do konca septembra "Možnosť vybrať si tú správnu zdravotnú poisťovňu trvá do konca septembra a my veríme, že aj tento rok počet našich poistencov narastie. Ľudia majú záujem o kvalitu našich služieb a naše benefity, pomáhame im nájsť lekárov a aj keď vieme, že slovenské zdravotníctvo čelí istým výzvam, robíme maximum pre spokojnosť našich poistencov, ktorí u nás nájdu," vysvetľuje riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma.je aj v možnosti využívať produkty komerčnej poisťovne. Tá priniesla na Slovensko viacero inovácií a teší sa prvenstvám, napríklad za možnosť zabezpečenia cestovného poistenia . "Poistenci Union zdravotnej poisťovne majú zľavy na všetky produkty, vrátane cestovného poistenia i poistenia majetku, ktoré v čase rekordnej inflácie určite netreba podceniť," dodáva Jozef Koma. 70 benefitov či výhod , z ktorých mnohé priniesla na trh ako prvá."Ak hovoríme o finančnej výpomoci, určite dávame do pozornostina plienky a detské výživy pre rodičov, pri ktorom môžu ušetriť až 240 eur. Rovnako dôležité je spomenúť preplácanie, ušetriť môžete desiatky eur," dodáva Kristína Baluchová, hovorkyňa Unionu. Bližšie informácie o nadštandardných službách Union zdravotnej poisťovne, výhodách a zľavách či možnosti prepoistenia nájdu záujemcovia priamo na webstránke Unionu či prostredníctvom call centra.Informačný servis