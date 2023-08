Hladina Dunaja v hlavnom meste stúpla o viac ako dva a pol metra

29.8.2023 (SITA.sk) - Od polnoci stúpla hladina Dunaja v Bratislave o viac ako dva a pol metra. V utorok o 14:15 popoludní bola vo výške 579 cm, kým o polnoci z pondelka na utorok to bolo 327 cm. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojej webstránke. Vrchol by mala dosiahnuť o polnoci z utorka na stredu.SHMÚ predpokladá, že výška hladiny v hlavnom meste by vtedy mohla tesne presiahnuť šesť a pol metra. Hranica pre prvý stupeň povodňovej aktivity je 650 cm.