Hladné soby a požiare spôsobili rekordné škody vo švédskych lesoch

Na snímke sob arktický (Rangifer tarandus). Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 23. septembra (TASR) - Majitelia lesov na severe Švédska majú hlavy v smútku. Dôvodom sú rekordné škody na stromoch, ktoré im spôsobili hladné soby a letné požiare najhoršie v moderných dejinách krajiny. Lesníkom teraz neostáva nič iné, len rátať škody.Takmer všetky oblasti v regióne Norrland hlásia straty vyššie ako desať percent po soboch, ktoré obhrýzli borovice. Ukázala to inventúra Švédskej lesníckej agentúry. V oblasti Jämtland bola dokonca poškodená každá druhá borovica, čo je rekord.uviedol Christer Kalen, špecialista lesníckej agentúry. Dodal, že aj keď obhryzená borovica nemusí vždy uhynúť, výsledkom je pomalší rast lesa a horšia kvalita dreva, čo prináša významné straty pre vlastníka lesa.Príčinou takéhoto správania sobov bola zima bohatá na sneh a tiež veľkosť stád. Hlboký sneh spôsobil, že ich mobilita bola obmedzená, a tak zostali na jednom mieste. Porast na zemi však nestačil pre nadmerne početné stáda. Preto niektoré oblasti hlásiaTento rok bol výzvou pre švédsky lesnícky priemysel. Po prvé, zima bohatá na sneh znamenala, že ťažké stroje používané pri ťažbe dreva sa po roztopení snehu nemohli dostať do rozbahnených lesov, čo obmedzilo ťažbu. Potom prišlo jedno z najteplejších liet v histórii záznamov. Bahno vystriedalo sucho a to prinieslo nebývalý počet lesných požiarov.A aby toho nebolo málo, menej vyťaženého dreva zase dostalo do problémov drevársky a papierenský priemysel, ktorý sa podieľa desiatimi percentami na exporte z krajiny.