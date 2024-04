Hlas by mal mať podľa Šutaja Eštoka koncom mája snem, Pellegrini sa vzdá členstva

8.4.2024 (SITA.sk) - Koaličná strana Hlas-SD by mala mať koncom mája snem, na ktorom sa novozvolený prezident Peter Pellegrini vzdá pozície predsedu strany, členstva v predsedníctve, ako aj v samotnej strane. Pre médiá to povedal minister vnútra a generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok. Zároveň povedal, že o budúcnosť strany sa neobáva. „Hlas bude pevnou súčasťou koalície, stabilnou," povedal Šutaj Eštok s tým, že aj stabilita v rámci poslaneckého klubu je jasne garantovaná.Pokiaľ ide o možnosť, že by sa stal predsedom strany, Šutaj Eštok povedal, že Hlas-SD je pre neho prvá a posledná stana, v ktorej chce byť.„Prirodzene, mám záujem o to, aby Hlas mal budúcnosť na slovenskej politickej scéne, ale ja som sa nikdy nedral po žiadnych funkciách," vyhlásil Šutaj Eštok. Dodal, že nového predsedu zvolí snem.