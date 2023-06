Hlas chce zaviesť Mapu verejných investícií, regionálny rozvoj presunie pod jednu strechu a preinvestuje miliardu eur

Celý regionálny rozvoj pod jednou strechou

Mapa verejných investícií

22.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) chce zaviesťAgendu regionálneho rozvoja chce presunúť pod jednu strechu, tiež má ambíciu každoročne preinvestovať v regiónoch jednu miliardu eur. Strana o tom informovala v tlačovej správe.Okrem toho by tiež chcela zjednodušiť procesy súvisiace s verejnými financiami. Regionálny rozvoj by podľa politického subjektu mal byť založený na dôveryhodnosti, aby sa samosprávy mohli na výzvy pripraviť.„My sme už jasne avizovali, že strana Hlas dá celý regionálny rozvoj pod jednu strechu. Bude to mať jedného pána, jasnú zodpovednosť a pre samosprávy je lepšie mať jedného partnera, ako zástup alibistov naprieč ministerstvami. Teraz ponúkame riešenie, ktoré bude transparentné, dôveryhodné a efektívne,“ uviedol Michal Kaliňák (Hlas-SD). Ich riešenie by podľa strany mohlo zvýšiť dôveru samospráv, ich kontrolu občanmi a napomôcť riadenej podpore verejných investícií v regiónoch.Mapa verejných investícií by podľa Hlasu-SD mohla urýchliť pripravenosť samospráv na riadené verejné investície v mestách a obciach. „Mapa verejných investícií zníži pre mestá, obce a samosprávne kraje byrokraciu, lebo každá oblasť, ktorá tam bude uvedená, je na úrovni dokladovania súladu so strategickými dokumentmi ako je PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) a pod. Na jednom webe bude detailný prehľad o infraštruktúrnej vybavenosti miest a obcí. Na jedinom webe bude obyvateľom aj samosprávam jasné, že štát na nich v rozvoji nezabudol. Na jedinom webe bude každý môcť sledovať ako vláda pomáha v regionálnom rozvoji, lebo to bude verejne kontrolovateľné. Na jedinom webe bude detailný prehľad o každej obci a každom meste, kde chýba vodovod a kanalizácia a kde je potrebné ich dokončiť, kde je potrebná čistiareň odpadových vôd a kde zberný dvor. Z web stránky sa každý dozvie, kde neexistuje predajňa potravín a kde je problém s internetovým signálom," vymenúva strana prínosy mapy. Podľa politického subjektu by sa týmto informáciám mali prispôsobovať výzvy z eurofondov aj pomoc zo štátneho rozpočtu.