Hlas neplánuje byť zbernou nádobou na malé straničky, tvrdí Pellegrini a Slovensko môže prísť o miliardy z eurofondov (video)

aktualizované 22. mája, 14:41



Peniaze z plánu obnovy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hlas pôjde ako samostatný subjekt

22.5.2023 (SITA.sk) -Líder strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini na pondelkovej tlačovej konferencii opäť zopakoval, že Slovensko môže prísť o prostriedky z plánu obnovy. Taktiež zopakoval, že nečerpáme prostriedky v rámci eurofondov.Ak chce Slovensko naštartovať hospodársky rast, je podľa Pellegriniho dôležité čerpať eurofondy v maximálnej možnej miere a aj prostriedky z plánu obnovy.„Tieto prostriedky nám spadli z neba, len Slovensko ich, žiaľ, nevie využiť,“ skonštatoval Pellegrini. Podľa neho je v rámci eurofondov nevyčerpaných približne 5,5 mld. eur. Slovensko podľa jeho slov čerpá asi len štvrtinu z celkového objemu možných financií.„Tieto peniaze sme už mohli preinvestovať, mohli dať prácu ľuďom,“ pokračoval Pellegrini. A mohli sa podľa neho napríklad stavať aj nemocnice. Pretože ďalší balík sú peniaze z plánu obnovy. Slovensko môže prísť takmer o miliardu v rámci prostriedkov určených pre sekciu zdravotníctva.„Eurofondy a plán obnovy sú tu pre ľudí. Je povinnosťou, aby sme tie prostriedky k nám dostali a aby tu ostali,“ uviedol Pellegrini. Zároveň doplnil, že ak ich strana získa dôveru ľudí v septembrových voľbách, od prvého dňa chcú vzniknutú situáciu riešiť.Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) aktuálne nerokuje o spájaní so žiadnymi ďalšími politickými subjektmi. Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na tlačovej besede zdôraznil, že v prípade jeho politického subjektu nejde o spájanie, ale o zlučovanie s menšími stranami, či ich pohltenie.„Hlas neplánuje byť zbernou nádobou na malé straničky," uviedol Pellegrini. Podotkol, že Hlas-SD pôjde do volieb ako samostatný subjekt, nie ako súčasť koalície. Pripustil ale, že ak Hlasu-SD ešte niekto ponúkne spoluprácu, môžu o tom uvažovať. Strana sa nedávno spojila so subjektom Dobrá voľba.