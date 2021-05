Hlas odovzdal vyše 300-tisíc podpisov za predčasné voľby, Pellegrini odmieta zneužitie referenda (video)

aktualizované 3. mája 9:58



Čaputovú požiadal o čo najrýchlejšiu kontrolu

Otázka je v súlade s ústavou

3.5.2021 (Webnoviny.sk) -Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) odovzdala petičnému výboru viac ako 302-tisíc podpisov. Uviedol to predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) a poslanec Národnej rady SR Peter Pellegrini na tlačovej besede pred Prezidentským palácom.Podpisy začala strana zbierať 5. februára a ide o počet, ktorý zozbieral výlučne Hlas-SD. Besedu strana zorganizovala pri príležitosti odovzdávania podpisov pod petíciou za vypísanie referenda za predčasné voľby. Podľa Pellegriniho toto nie je referendum politických strán, ale občanov.Pellegrini požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú , aby vzhľadom na vysoký počet podpisov bola kontrola petičných hárkov vykonaná v čo najkratšom možnom termíne. Podľa predsedu strany sa totiž petičnému výboru odovzdá viac ako 600-tisíc hlasov.Započítal pritom aj podpisy, ktoré zbierali iné politické strany. Dodal, že ak sa plánuje prezidentka obrátiť na Ústavný súd SR (ÚS SR) , tak ako avizovala, mala by to urobiť čo najskôr.Ak ÚS SR rozhodne, že referendum nebolo v súlade s ústavou, tak až potom strana Hlas-SD bude zvažovať aké budú jej ďalšie kroky. Pellegrini uviedol, že by zvážili aj prípadnú legislatívnu iniciatívu.„Z nášho pohľadu sme presvedčení, na základe tých ľudí, ústavných právnikov alebo ľudí, ktorí predtým na úrade pracovali, že tá otázka je v súlade s ústavou a občania majú právo na takéto referendum,“ konštatoval.Strana plánuje referendum podporovať vysvetľujúcou kampaňou, aby tento nástroj priblížila ľuďom. Pellegrini odmieta myšlienku zneužitia referenda na predvolebnú politickú kampaň.Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.