Hlas požaduje, aby vývoz stíhačiek MiG-29 bol súčasťou kolektívneho rozhodnutia spojencov

Právo na obranu

Požiadavka

11.2.2023 (SITA.sk) - Prípadný vývoz stíhačiek MiG-29 musí byť súčasťou kolektívneho rozhodnutia spojencov poskytnúť leteckú vojenskú techniku na Ukrajinu. Uviedla to strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) v reakcii na piatkovú tlačovú konferenciu povereného premiéra Eduarda Hegera ( OĽaNO ) a šéfa rezortu obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO).Hlas-SD požaduje, aby akákoľvek vojenská pomoc Slovenskej republiky pre Ukrajinu spĺňala dve základné podmienky – nesmie byť ohrozená obranyschopnosť samotnej SR a pomoc musí byť súčasťou kolektívneho rozhodnutia na úrovni NATO a Európskej únie. Týka sa to aj vývozu stíhačiek MiG-29.„Eduard Heger a minister Naď by si mali všimnúť, že takúto požiadavku v súvislosti s vývozom migov vznieslo v týchto dňoch aj Poľsko,“ uviedol Martin Dorčák z tlačového odboru strany Hlas-SD. Zároveň dodal, že Hlas-SD od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine zdôrazňuje, že náš bezprostredný sused má právo na obranu pred ruskou inváziou vrátane zahraničnej vojenskej pomoci, ktorá je v tomto prípade plne v súlade s Chartou OSN.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok 9. februára na samite v Bruseli oficiálne požiadal predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) o dodanie stíhačiek MiG-29. Poverený premiér mu povedal, že „Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo“.Heger v piatok na tlačovej konferencii informoval, že tieto stíhačky sú vyradené a nevieme ich používať. Už mesiace sú uzemnené, Slovensko na ne nemá náhradné diely a opravovali ich ruskí technici, s ktorými už Slovensko nechce spolupracovať.