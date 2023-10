Hlas pripomína Ódorovej vláde, že je vo „výpovednej lehote“, nemá preto prijímať žiadne zásadné rozhodnutia

Vláda už nemá žiaden mandát

5.10.2023 (SITA.sk) - Rozhodnutia vlády Ľudovíta Ódora sú bezprecedentným porušením dobrých mravov a politickej kultúry. Uviedla to strana Hlas-SD s tým, že úradnícka vláda nechala migračnú krízu na stole novej vláde, kým v iných dôležitých otázkach prijala záväzné rozhodnutia, a to aj napriek tomu, že už sa tvorí vláda s plnými kompetenciami.Hlas preto vyzval predsedu vlády Ódora a všetkých ministrov úradníckej vlády, aby vykonávali svoje právomoci len v rozsahu základných administratívnych funkcií štátu a aby neprijímali žiadne medzinárodné či vnútroštátne záväzky, ktoré nevyplývajú a nie sú vynútené predchádzajúcim pôsobením vlád.Vo viacerých témach podľa Hlasu Slovensko definuje nastavenia trhového prostredia na desiatky rokov dopredu a má to mimoriadny dosah na obyvateľov.Ódorova vláda už nemá žiaden mandát vykonávať takéto kroky, preto ju Hlas vyzýva, aby konanie v týchto veciach prerušila až do vymenovania novej vlády, ktorá vznikne na základe rozhodnutia občanov v demokratických parlamentných voľbách.„Žiaľ, napriek tomu končiaca úradnícka vláda na svojom prvom rokovaní po parlamentných voľbách schválila zonáciu Národného parku Veľká Fatra. Také zásadné rozhodnutia by rozhodne prijať nemala. Návrh zonácie každého národného parku sa totiž tvoril bez regionálneho sociálneho dialógu a podľa nášho názoru je architektom nových hladových dolín," uviedla strana Hlas.Pokračuje tým, že schvaľovať takéto rozhodnutia „vo výpovednej lehote" je škodlivé a nezodpovedné. Ďalším takýmto krokom je podľa strany aj schválenie zámeru obstarať kompletov protivzdušnej obrany (PVO) a mobilného systému protivzdušnej obrany stredného dosahu v rámci prvej etapy akvizície palebných prostriedkov PVO.„Ódorova vláda tento materiál schválila na včerajšom rokovaní vlády a odôvodnila to len tým, že takýto nákup bol uvedený v Dlhodobom pláne rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035," vyhlásil Hlas-SD.Ďalším kontroverzným krokom je podľa Hlasu aukcia frekvencií v pásme 900 a 2 100 MHz, ktorú už v najbližších dňoch plánuje vyhlásiť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb , patriaci do rezortu dopravy.Podľa strany ide o najdôležitejšiu aukciu na nasledujúce roky, ktorá ovplyvní mieru konkurencie medzi mobilnými operátormi v SR.„Ovplyvní teda aj vývoj cien na trhu do budúcnosti. Regulačný úrad dlhodobo konštatuje, že práve vďaka fungujúcemu trhovému prostrediu, na ktorom súťažia štyria mobilní operátori, Slováci platia za mobilné služby výrazne menej ako v minulosti. Podmienky aukcie, ktoré regulačný úrad pripravil, však vzbudzujú pochybnosti, či to tak bude aj naďalej, alebo sa ceny mobilných služieb na Slovensku budú, naopak, zvyšovať," vysvetlil Hlas.Pokračuje tým, že je preto dôležité, aby sa regulačný úrad odborne vysporiadal s pripomienkami, ktoré obdržal od účastníkov verejnej konzultácie a dostatok času venoval úpravám podmienok aukcie.„Toto sa však podľa našich informácií nestalo a regulačný úrad má v úmysle vyhlásiť aukciu ešte do vymenovania novej vlády. Na takto uponáhľaný postup nemá regulačný úrad žiaden objektívny a racionálny dôvod, keďže vydražené frekvencie budú môcť mobilní operátori vyžívať aj tak až od roku 2026," vysvetlila strana.