Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

Geopolitická orientácia Slovenska

Extrémistické strany

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami. Šimečka dodal, že takéto politické subjekty považujú za riziko.