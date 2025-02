Hlas-SD a SNS chcú predložiť návrhy na obnovu vládnej väčšiny v pondelok. Ak tak nespravia, situáciu bude riešiť Fico

Fico pristúpi k riešeniu situácie

Situácia vyvrcholila v januári

11.2.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia strán Hlas-SD Slovenská národná strana (SNS) chcú predložiť návrhy riešenia na obnovu vládnej väčšiny v pondelok 17. februára. O priestor na rokovania do tohto termínu požiadali predsedu strany Smer-SD a premiéra Roberta Fica . Predseda vlády to uviedol v statuse na sociálnej sieti.„Predstavitelia vládnej koalície dnes priamo aj nepriamo intenzívne rokovali o definitívnom vyriešení krízy v stranách Hlas-SD a SNS, ktoré v súčasnosti nevedia stabilne garantovať funkčnú vládnu väčšinu vzhľadom na odchody poslancov z ich parlamentných klubov," napísal ďalej.Fico zdôraznil, že ak národniari a Hlas do predmetného termínu nebudú schopní dosiahnuť dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že predseda vlády zo svojej pozície pristúpi k riešeniu krízovej situácie a v ten deň navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu viacero zmien vo vláde. Premiér Fico na záver prízvukoval, že vláda sa musí okamžite vrátiť k plneniu svojho programu.Poslanecký klub strany SNS ešte minulý rok v októbri opustil Rudolf Huliak spolu s ďalšími dvoma poslancami Národnej koalícii. Všetci traja sa do parlamentu dostali na kandidátke národniarov. V Hlase sa vytvorila skupinka „rebelov" v zložení Radomír Šalitroš Samuel Migaľ . Nepodporili viacero vládnych návrhov.Parlament tiež na sklonku minulého roka opakovane nebol uznášaniaschopný. Situácia vyvrcholila počas tohtoročného januára, kedy z Hlasu vylúčili Migaľa a Šalitroša. Zakrátko Malatinec oznámil odchod z klubu Hlasu a pridal sa k huliakovcom. Vládna koalícia na začiatku vládnutia disponovala 79 poslancami, na to, aby mali väčšinu v parlamente potrebujú minimálne 76 poslancov.