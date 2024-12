Hlas-SD až štvrtý, Demokrati v parlamente a SaS mimo. Prieskum preferencií prekvapil

20.12.2024 (SITA.sk) -

Volebné preferencie priniesli ku koncu roka niekoľko prekvapení. Ak by sa voľby konali teraz, víťazom by sa stalo hnutie Progresívne Slovensko s podporou 21,6 percenta. Tesne za ním by skončila strana Smer-SD, ktorú by volilo 21,4 percenta účastníkov prieskum.

Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati

Februárové prieskumy

Na tretej priečke sa dlho držal Hlas-SD , avšak podľa najnovšieho prieskumu agentúry SCIO koaličnú stranu predbehlo hnutie Republika , ktorému by odovzdalo svoj hlas 12,7 percenta oslovených. Agentúra SCIO robila prieskum od 10. do 16. decembra na vzorke 1 000 respondentov.Hlas-SD tak v prieskume skončil na štvrtom mieste s podporou 10,6 percenta. Za posledné týždne zaznamenalo najväčší nárast hnutie Slovensko, ktoré by sa do parlamentu dostalo so ziskom 7,2 percenta hlasov voličov.Prieskum ďalej ukázal, že do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie s 6,5 percenta hlasov a tiež mimoparlamentná strana Demokrati , ktorej by dalo svoj hlas 5,2 percenta respondentov.Pred bránami Národnej rady SR parlamentu by však ostala strana Sloboda a Solidarita , ktorú by volilo 4,8 percenta voličov. Rovnako by sa do parlamentu nedostala ani vládna Slovenská národná strana , ktorá v prieskume získala podporu 3,2 percenta.„Aktívny marketing hnutia Republika najmä na sociálnych sieťach, tvrdá opozičná rétorika hnutia Slovensko , aj nevídaná systémová opozičná práca Demokratov evidentne prinášajú svoje ovocie," skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus Zaujímavé podľa neho bude sledovať februárové prieskumy, keď sa poslanci parlamentu opäť zídu a občania pocítia prvé dopady konsolidačných opatrení.