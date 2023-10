Hlas-SD bol najdôležitejším aktérom koaličných rokovaní, ale podľa politológa bude nútený robiť ústupky

Smer a SNS by mohli prehlasovať Hlas

Prvkov nestability môže byť viacero

17.10.2023 (SITA.sk) - Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) bol najdôležitejším aktérom koaličných rokovaní, no bude nútený robiť ústupky tak, ako to robil i pri koaličných rokovaniach.Pre agentúru SITA to uviedol politológ Gabriel Eštok z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . "Nakoniec Hlas síce nebol lacnou nevestou, ale ani drahou nie," skonštatoval.Politológ predpokladá silnú koordináciu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Slovenskej národnej strany (SNS) , ktorí by vo vláde mohli Hlas spoločne prehlasovať.Eštok upozorňuje, že napriek tomu, že Hlas i Smer budú zastávať rovnaký počet postov vo vláde (Smer bude mať šesť ministerstiev i post predsedu vlády – pozn. SITA), Smer bude ten, kto bude mať silnejšie postavenie."Politika totiž nie je matematika. Vo vláde 7 ministerských postov pre jednu stranu a 7 pre druhú neznamená rovnaký výsledok," hovorí politológ.Dodáva, že Smer-SD vyhral ako voľby, tak i rokovania o zostavovaní vlády. "Splnil všetky úlohy, ktoré si stanovil. A to aj napriek tomu, že Smeru pred troma rokmi takmer všetci predpovedali pád a odchod do politickej minulosti," poznamenáva Eštok.Eštok predpokladá, že trojkoalícia by mohla byť stabilná, napriek tomu, že v nej bude SNS (za stranu bol v predčasných parlamentných voľbách zvolený len jej predseda Andrej Danko , ostatní zvolení poslanci sú z iných politických subjektov, hoci kandidovali na kandidátnej listine SNS - pozn. SITA)."Skúsenosť nás učí, že Robert Fico si dokázal všetky vlády, ktoré doteraz viedol, udržať. Dokázal v minulosti dokonca udržať vo vláde Bélu Bugára a Danka, a to aj napriek nespokojnosti občanov v uliciach s takouto vládou a požadujúcou jej definitívny koniec. Obchodovať s niektorými témami a stabilizovať tak postavenie vlády vie Fico v istých situáciách aj s časťou poslancov zo strany KDH," myslí si politológ.Dodáva ale, že prvkov nestability môže byť viacero. Okrem zdanlivo nepredvídateľných poslancov zvolených za SNS to podľa Eštoka môžu byť i poniektorí poslanci Hlasu, ktorí neboli nadšení vstupom do koalície so Smerom.