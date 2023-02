Hlas-SD buď podľa Naďa tlačí NATO do vojny s Ruskom, alebo sú odborne a geopoliticky stratení

Hlas sa chce vyhnúť stanovisku

Vývoz stíhačiek MiG-29

Heger počká na oficiálne stanovisko

11.2.2023 (SITA.sk) - Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) buď tlačí NATO do vojny s Ruskom, alebo sú v strane tak odborne a geopoliticky stratení, že namiesto jasného stanoviska zverejnia čokoľvek, aj absolútnu a nebezpečnú hlúposť.Uviedol to v sobotu na sociálnej sieti dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď v reakcii na stanovisko strany Hlas-SD, v ktorom sa uvádza, že darovanie stíhačiek MiG-29 Ukrajine musí byť kolektívnym rozhodnutím spojencov.Podľa Naďa je možné, že Hlas-SD sa chce alibisticky vyhnúť jasnému stanovisku, že Ukrajine pomáhať nechcú a „sú len ďalšiu trápnou bábkou kľačiacou pred ich pánom a chlebodarcom Putinom.“ Šéf rezortu obrany hovorí, že si stanovisko prečítal „s obrovským prekvapením až zhrozením.“Hlas-SD a jeho šéf Peter Pellegrini podľa neho nie sú žiadnou alternatívou do vlády. „Okrem korupčných káuz ich totižto diskvalifikuje aj nezodpovedná rusofilná zahraničná politika,“ dodal Naď.Hlas-SD požaduje, aby akákoľvek vojenská pomoc Slovenskej republiky pre Ukrajinu spĺňala dve základné podmienky – nesmie byť ohrozená obranyschopnosť samotnej SR a pomoc musí byť súčasťou kolektívneho rozhodnutia na úrovni NATO a Európskej únie. Týka sa to aj vývozu stíhačiek MiG-29.Zároveň vyzvala povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) , aby okamžite zastavil dobrodružnú politiku hazardu s bezpečnosťou vlastných občanov. Heger podľa strany svojimi verejnými vyjadreniami v súvislosti s dodaním stíhačiek MiG 29 na Ukrajinu pripomína zúfalého politika, ktorý sa snaží prekryť vlastné zlyhania doma pseudopísaním veľkých dejín v zahraničí.„Takáto spasiteľská politika posúva Slovensko bližšie ku vojnovému konfliktu a ohrozuje občanov Slovenskej republiky,“ uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini.Eduard Heger v sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko povedal, že počká na oficiálne stanovisko ústavných právnikov k dodaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine, na základe ktorého bude ďalej postupovať. Ústavní právnici musia posúdiť, či má vláda v poverení na takýto krok kompetencie, alebo nie.Podľa neho rozhodnutie o poskytnutie vojenskej pomoci Ukrajine je autonómnym rozhodnutím každej krajiny a nie kolektívnym súhlasom spojencov v rámci NATO.Zdôraznil, že prípadná dodávka stíhačiek MiG-29 Ukrajine by nijako neohrozila obranyschopnosť Slovenska, pretože tieto bojové lietadlá sú už mesiace vyradené, uzemnené a Slovensko na ne nemá náhradné diely. Opravovali ich ruskí technici, s ktorými už naša krajina nechce spolupracovať. Zároveň by sme za tento dar Ukrajine dostali peniaze z európskeho mierového nástroja.