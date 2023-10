Hlas-SD má v novej vláde získať šesť až sedem ministerských kresiel, premiérom má byť Fico

6.10.2023 -Vládnu koalíciu vytvoria strany Smer-SD SNS . Podľa viacerých od seba nezávislých nemenovaných zdrojov agentúry SITA sa už predstavitelia spomínaných strán dohodli na vytvorení vládnej koalície.Premiérom novej vlády by sa mal stať Robert Fico (Smer-SD) a šéfom parlamentu líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini . Strany sa už tiež mali dohodnúť aj na tom, že Hlas-SD v novej vláde získa šesť až sedem ministerských kresiel.

Nie je jasné, či už sú dohodnuté aj konkrétne ministerské posty. Podľa informácií je v hre, že Hlas by mohol dostať mierne viac ministerstiev, ako ukazuje výsledok volieb. Smer má 42 mandátov, Hlas 27 a SNS 10. Ak by mala vláda 16 postov, ako je to dnes, Smeru by matematicky vychádzalo 8 miest, Hlasu 6 a SNS zasa dva.

Je možné, že Hlas získa aj ministerstvo vnútra, v hre je napríklad aj ministerstvo zahraničných vecí či zdravotníctva.

V Hlase by mohli rozhodovať pri rozdeľovaní postov podľa získaných preferenčných hlasov vo voľbách. Miesta vo vláde by tak mali dostať druhá Denisa Saková (vnútro alebo iné ministerstvo), tretí Richard Raši (možno regionálny rozvoj) a aj štvrtý Erik Tomáš (práca, alebo iný rezort).

Aké rezorty by mohla dostať SNS je nejasné, je však možné, že už rokujú o konkrétnych postoch či menách.

Predseda Hlasu Peter Pellegrini ešte vo štvrtok tvrdil, že rokoval s Robertom Ficom, ale ešte nie o konkrétnych funkciách. „Pokračovali sme v druhom hlbšom sondážnom kole, ktoré ešte nemalo podobu konkrétnych ponúk,“ povedal Pellegrini vo štvrtok v Rádiu Slovensko.

Zároveň Pellegrini vo štvrtok ešte uisťoval verejnosť, že ešte neprišli k bodu, v ktorom by bolo jasné, že pôjdu do vlády so Smerom. „Sme stále odhodlaní rokovať na obe strany,“ povedal vo štvrtok podvečer. Nerokoval vraj ešte s predsedom SNS Andrejom Dankom. Ten podľa predsedu Hlasu bude musieť garantovať podporu vlády od všetkých desiatich poslancov SNS.

Pellegrini hovoril aj o svojich rokovaniach s predsedom PS Michalom Šimečkom. „V nejakých náznakoch“ sa vraj spolu rozprávali aj o tom kto by mal byť premiérom. „Ponuka by musela byť veľkorysá a štedrá,“ povedal ešte Pellegrini o rokovaniach s PS.

Andrej Danko po stretnutí s Robertom Ficom povedal, že chce, aby sa spoločne stretli aj s Petrom Pellegrinim. Médiá dnes informovali o blížiacej sa dohode Smeru s Hlasom a SNS, pričom premiérom by bol Fico, ten však reagoval, že správy o novej koalícii nie sú pravdivé.