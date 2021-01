Hlas-SD nebude zbierať podpisy na referendum počas testovania, okrem SNS sa nikto nechcel pridať

Obava pred šikanou či pokutami

Odmietnutie od opozície

22.1.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude počas celoplošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. Ako informoval Denník N , Hlas-SD zatiaľ okrem Slovenskej národnej strany (SNS) nenašiel organizáciu, ktorá by ho podporila.Ako ďalej Denník N priblížil, predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v straníckom podcaste hovoril o tom, že zber podpisov počas testovania robiť nebudú, aby ľudia, ktorí sa na tom mali podieľať, neboli „predmetom šikany alebo pokutovania,“ a tiež nechcú riskovať, že pri zbere podpisov dôjde k provokáciám.Podľa denníka začne zrejme strana zber podpisov sama a nedá sa vylúčiť, že ich bude zvlášť zbierať aj Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). V čase pandémie sa teda budú podpisy zbierať najmä korešpondenčne, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. Referendum by tak mohlo byť až koncom tohto roka.Mimoparlamentná strana Hlas-SD navrhla v pondelok 18. januára vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných parlamentných voľbách. Predseda strany Pellegrini listom oslovil zástupcov viacerých spoločenských organizácií a politických strán, aby do výboru nominovali svojich zástupcov.Listom sa obrátil aj na opozičné či mimoparlamentné strany s výnimkou kotlebovcov. Smer-SD, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, Spolu - občianska demokracia a Dobrá voľba ho odmietli, súhlasila len SNS.