Hlas-SD nepodporí zrušenie nedeľného predaja, podľa strany teraz slovenských predajcov táto téma netrápi

8.2.2023 (SITA.sk) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR okolo Petra Pellegriniho Hlas-SD ) nebudú hlasovať za schválenie novely Zákonníka práce, ktorým by sa mal zakázať nedeľný predaj.Ako ďalej pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková , po rokoch pandémie a súčasnej energetickej kríze považujú za neadekvátnu ďalšiu reguláciu podnikateľského prostredia.„Každý podnikateľ má právo sa rozhodnúť, či bude mať svoju prevádzku počas víkendu zatvorenú, alebo nie. Toto naozaj nateraz nie sú témy, ktoré trápia slovenských predajcov," dodala Medveď Macíková.Poslanci by o novele Zákonníka práce mali hlasovať vo štvrtok 9. februára o 17:00. Jeho predkladateľom je skupina poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti , ako aj nezaradení poslanci Martin Čepček Uvedený návrh podľa poslancov predkladá zosúladenie medzi Zákonom o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch a Zákonníkom práce tým, že sa k týmto dňom doplní nedeľa.Navrhovatelia zároveň požadujú zo zákona vypustiť dni, v ktorých doposiaľ predaj nebol umožnený, a to 1. mája, 8. mája, 29. augusta a 1. septembra.V týchto dňoch by tak mali byť podľa novely zákona otvorené prevádzky a umožnený predaj tovaru. Poslanci taktiež navrhujú zaviesť výnimky z neobchodovania počas nedieľ z dôvodu umožnenia zvýšenia tržieb a zásobenia obyvateľstva pred začiatkom školského roka a pred Vianocami. Išlo by o poslednú nedeľu pred začiatkom školského roka a tri adventné nedele.Pokusy o zákaz nedeľného predaja už v parlamente niekoľkokrát neuspeli. OĽaNO sa pokúšalo zatvoriť obchody v nedeľu už v roku 2017. Parlament 4. apríla 2017 nepodporil návrh novely Zákonníka práce od poslancov Národnej rady SR za stranu OĽaNO-NOVA.Za posunutie návrhu novely do druhého čítania vtedy hlasovalo 30 poslancov, proti bolo 43 poslancov a 70 zákonodarcov sa pri hlasovaní zdržalo. Poslanec za OĽaNO-NOVA Richard Vašečka argumentoval tým, že na Slovensku v nedeľu pracuje 21 percent ľudí, čo ho radí na prvé miesto v Európe a toto číslo za posledné roky výrazne rastie.