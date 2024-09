Hlas-SD pomôže s otvorením parlamentnej schôdze k odvolávaniu Šimečku, tvrdí Susko

S protestmi prišla prvá SaS

Narážky na demonštrácie

8.9.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska Smer-SD ) pomôže s otvorením parlamentnej schôdze k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady (NR) SR Michala Šimečku Progresívne Slovensko ) z jeho postu.Dodal, že pokiaľ vie, tak poslanci Hlasu by sa mali na základe vývoja diskusie v parlamente rozhodnúť o tom, či napokon za Šimečkovo odvolanie zahlasujú. Susko to povedal v relácii V politike v televízii Ta3.„Je to iba ukážka toho, ako si vládna koalícia predstavuje demokraciu" skonštatovala Suskova diskusná oponentka, poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Sloboda a Solidarita - SaS ).Keď Susko obhajoval odvolávanie Šimečku tým, že organizoval protesty na to, aby prekryl dotácie pre svoju rodinu, Kolíková protestovala, že s protestmi prišla ako prvá strana SaS, ktorá sa obrátila na Progresívne Slovensko.Mimoriadna schôdza k Šimečkovmu odvolávaniu by mala byť vo štvrtok 12. septembra. Koaliční politici argumentujú tým, že rodina Michala Šimečku, aj jeho partnerka, mali od štátu čerpať dotácie.Zároveň podľa nich zneužil demokratické práva na to, aby systém dotácií pre svojich blízkych ochránil.V tomto smere narážali na verejné zhromaždenia, ktoré podporovali odvolávanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD).Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok Šimečku opakovane vyzval na to, aby sám odstúpil z postu podpredsedu parlamentu.