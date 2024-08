Hlas-SD porušila zákon v prípade kampane v eurovoľbách. Transparency International podáva podnet na ministerstvo vnútra

Neznámy príjemca až 15 percent kampane

7.8.2024 (SITA.sk) - Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) údajne porušila zákon v prípade kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu . Myslí si to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) Ako napísala na sociálnej sieti, strana viac ako mesiac po voľbách navýšila kampaň o 350-tisíc eur na necelý milión eur. Strana Hlas-SD zároveň cez transparentný účet poslala desiatky tisíc eur bez uvedenia príjemcu, čím podľa organizácie jasne porušila pravidlá volebných kampaní.„Ešte v kampani (10. mája) poslal Hlas-SD na neznámu adresu 93-tisíc eur, po voľbách (15. júla) ďalších 55-tisíc eur. Celkovo tak nie je možné identifikovať príjemcu až 15 percent kampane,“ priblížila TIS. Strana Hlas-SD uviedla, že celú situáciu konzultovala s Odborom volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR , preto to nevníma ako porušenie zákona.„Došlo k zlyhaniu aplikácie pri platbe a odporúčanie spomínaného odboru vyššie bolo ponechať to v stave, v ako tom je,“ uviedlo tlačové oddelenie Hlasu-SD. Súčasne tvrdí, že júlová platba bez príjemcu putovala agentúre Creo advertising, ktorá strane zabezpečovala kampaň.Účet strany Hlas-SD je vedený v Slovenskej sporiteľni . Hovorkyňa banky Marta Cesnaková však vzhľadom na bankové tajomstvo nemohla komentovať detaily na pozadí účtu. Uviedla však, že ich banka nemala v daných časoch technické problémy.„Na základe analýzy našich IT systémov môžeme potvrdiť, že sme v danom čase neevidovali žiaden výpadok alebo nedostupnosť našich služieb či aplikácií,“ povedala Cesnaková. Okrem toho priblížila, že ak majiteľ transparentného účtu pri zadávaní platby nevyplní názov príjemcu, transakcia sa zobrazí s príjemcom „Notprovided“.Takýto názov podľa TIS obsahovali u strany obe platby a z pohľadu banky nie je názov príjemcu povinným poľom platby. Chyba sa však podľa mimovládky dala opraviť, čo im potvrdila aj samotná banka.„Informácie o príjemcovi klient nevie doplniť dodatočne, ale na základe jeho oficiálnej žiadosti (podpísanej oprávnenými konať za majiteľa účtu) mu tento údaj vieme v jeho transakcii doplniť my,“ informovala Cesnaková.Organizácia TIS sa z tohto dôvodu rozhodla iniciovať podnet na ministerstvo vnútra a žiadať nápravu opakovaného porušenia volebných pravidiel stranou Hlas-SD.„Zákon v takýchto prípadoch ráta s pokutou od desaťtisíc do stotisíc eur,“ uviedla organizácia. Agentúra SITA v súvislosti s eurokampaňou Hlasu-SD a avizovaným podnetom mimovládkou oslovila ministerstvo vnútra, avšak to sa k celej situácii nevyjadrilo.