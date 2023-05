Hlas-SD so Smerom navrhujú finančný príspevok pre protifašistických bojovníkov vo výške 600-tisíc eur

Poslanci poukazujú na to, že zväz výrazne zasiahla aktuálna zložitá ekonomická situácia a nachádza sa na hranici svojej existencie. Navrhnutú sumu 600-tisíc eur by štát každoročne navyšoval o výšku inflácie za prvý polrok predchádzajúceho roka. Novela zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov by v prípade schválenia vstúpila do platnosti od 1. januára 2024.





8.5.2023 (SITA.sk) - Zväz protifašistických bojovníkov by mal dostávať príspevok zo štátneho rozpočtu v minimálnej výške 600-tisíc eur ročne. Navrhujú to poslanci za stranu Smer-SD Martin Nemky spolu s poslancom Hlasu-SD Matúšom Šutajom Eštokom . O ich návrhu by mala Národná rada SR rokovať v utorok 9. mája.„Cieľom návrhu zákona je vymedziť minimálne prostriedky, ktorými by mal štát každoročne podporiť Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, a tým prispieť k protifašistickému a demokratickému odkazu, ku ktorému sa Slovenská republika hlási,“ zdôvodnili svoj návrh predkladatelia.Úloha zväzu je podľa nich aktuálna aj v tomto období, keď sa vytráca priama skúsenosť s totalitnými režimami a na sociálnych sieťach sa šíria dezinterpretácie histórie a obdiv k rôznym antidemokratickým a diktátorským režimom.