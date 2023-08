Hlas-SD vylúčil spoluprácu s niektorými stranami, podľa Pellegriniho budú mať po voľbách štyri priority (video)

Slovensko na prvom mieste

Nižšie ceny potravín a energií

15.8.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) vylučuje spoluprácu s politickými subjektmi, ktoré odmietajú silnú ruku štátu v oblasti potravín, energií a bánk, alebo nejako ohrozujú slovenské členstvo v Európskej únii (EÚ) Rovnako nemieni spolupracovať so stranami, ktoré odmietajú plnohodnotný 13. dôchodok či plán na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Uviedol to predseda strany Peter Pellegrini Strana Hlas-SD podmieňuje svoj prípadný vstup do vlády svojimi štyrmi programovými prioritami, ktorými sú znižovanie cien energií a potravín, pomoc ľuďom, kvalitné zdravotníctvo a vyrovnávanie regionálnych rozdielov.„Chceme vybudovať zo Slovenska silný štát, lebo len silný štát skutočne pomôže ľuďom. Silný štát znamená pomoc všetkým, ktorí to potrebujú, nižšie ceny potravín a energií vďaka posilneniu postavenia štátu v strategických podnikoch, zdravotníctvo ako služba ľuďom a princíp „Slovensko na prvom mieste“, ktorý znamená vyrovnanie regionálnych rozdielov a zachovanie členstva v Európskej únii a NATO,“ uviedol predseda strany Peter Pellegrini.Pri pomoci ľuďom plánuje Hlas presadzovať ústavné ukotvenie základných sociálnych práv, zavedenie skutočného 13. dôchodku vo výške, ale aj vytvorenie takzvanej rodinnej karty, ktorá by mala priniesť zľavy pre rodiny s deťmi. Rovnako by strana chcela zaviesť i štartovací balíček pre mladých, kam im od narodenia štát bude šetriť prostriedky.Posilnením štátu v strategických podnikoch a ráznym prístupom k obchodným reťazcom chce Hlas dosiahnuť nižšie ceny potravín a energií. V rámci zdravotníctva zas plánuje výstavbu troch nových špičkových nemocníc a modernizáciu existujúcich, rovnako chce aj zaistiť väčšie množstvo lekárov a zdravotníckeho personálu, ako aj zabrániť zavádzaniu poplatkov v ambulanciách.„V oblasti „Slovensko na prvom mieste" bude Hlas-SD presadzovať Národný plán definitívneho odstránenia regionálnych rozdielov a masívne investície do regiónov a infraštruktúry. Súčasťou tejto oblasti je zachovanie členstva Slovenska v Európskej únii a NATO ako základného predpokladu slovenskej prosperity a bezpečnosti," zakončila strana.