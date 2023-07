Hlas-SD vyzýva ministrov, aby zrušili nákup ľahkých obrnených vozidiel 4×4 Oshkosh. Ódor podľa Kmeca zavádza

Negatívny dopad na rozpočet

Premrhaná šanca



160 nových bojových vozidiel

Z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda vyplýva, že Slovensko nakúpi 160 nových bojových vozidiel JLTV 4x4 v celkovej hodnote 207,5 milióna eur. Väčšina danej sumy, skoro 173 miliónov eur, bude poskytnutá v rámci zahraničného vojenského financovania FMF zo strany Spojených štátov amerických.



Zvyšné financie, ktoré predstavujú DPH, poskytne na kúpu slovenská strana. Konkrétne chce Slovensko zabezpečiť 110 vozidiel JLTV 4x4 Oshkosh s diaľkovo ovládanou vežou CROWS a ďalších 50 kusov s takzvanou osádkovou vežou. Využívané majú byť napríklad pre potreby manévrových jednotiek pozemných síl (zabezpečovacie jednotky a jednotky bojovej podpory), jednotiek Síl pre špeciálne operácie, práporu obrany a ochrany 81. krídla Sliač, vybraných jednotiek bojového zabezpečenia brigády spoločnej podpory



MO SR uviedlo, že požiadalo vládu USA o dodanie JLTV 4x4 v čo najskoršom možnom termíne. Dodávka je tak plánovaná v priebehu roku 2025.



13.7.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva vládny kabinet na zrušenie rozhodnutia o nákupe ľahkých obrnených vozidiel 4x4 Oshkosh.„Vyjadrenia predsedu úradníckej vlády o tom, že nejde o žiadny obchod vzhľadom na financovanie prostredníctvom fondu FMF (Foreign Military Financing - zahraničné vojenské financovanie, pozn. SITA), sú zavádzajúce,“ uviedol člen strany Peter Kmec. Podľa Hlasu už z predmetného materiálu vyplýva, že Slovensku vzniknú náklady na úhradu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 34 miliónov dolárov, ktoré nemajú krytie v štátnom rozpočte. Ako strana ďalej uviedla v tlačovej správe, bude to mať negatívny dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva obrany (MO) SR. Úradnícka vláda podľa politického subjektu nemá mandát na to, aby rozhodovala o takýchto budúcich verejných finančných záväzkoch.„Navyše, nákup amerických vozidiel Oskhosh je v príkrom rozpore s vyhláseniami vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora o podpore slovenského obranného priemyslu,“ dodal Kmec.Hlas-SD poukázal, že na Slovensku sa produkujú štyri typy vozidiel, ktoré sú typovo porovnateľné a cenovo výhodnejšie. Ide o Aligator Master II, Patriot II, Gerlach a Hron.„Fond FMF by mal byť prednostne využívaný na nákup takej techniky, ktorú na Slovensku nevieme vyrobiť, ktorá nám vo výzbroji súrne chýba a ktorú USA ponúkajú na špičkovej úrovni (strategická ale aj taktická protivzdušná obrana, protidronová ochrana, prostriedky rafioelektronického boja, alebo elektronické prostriedky C4I),“ myslí si Kmec.Strana Hlas-SD považuje tento krok kabinetu Ľudovíta Ódora za premrhanú šancu využiť americké zdroje na získanie sofistikovanej techniky. Slovenské zdroje podľa nich mali byť použité na podporu domáceho priemyslu, a teda na podporu výroby takýchto vozidiel na Slovensku.