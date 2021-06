Hlas si bude na sneme voliť členov predsedníctva, s príhovorom vystúpi Pellegrini

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) si na sobotňajšom sneme bude voliť členov predsedníctva. Ako vyplýva z programu, ktorý zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková, začiatok snemu v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre v hale K je naplánovaný na 10:00. V úvode vystúpi s príhovorom predseda strany Peter Pellegrini Tlačová konferencia k vyhláseniu výsledkov voľby členov predsedníctva by mala byť v poobedňajších hodinách, približne o 14:30. Snem bude prebiehať za dodržania všetkých platných pandemických opatrení. V prípade potreby teda bude nutné preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 , potvrdením o očkovaní, respektíve o prekonaní tohto ochorenia.Strana Hlas-SD sa dlhodobo umiestňuje na prvom mieste v prieskumoch verejnej mienky. Agentúra Ako vo svojom poslednom prieskume od 7. do 11. júna namerala strane voličskú podporu na úrovni 21 percent.Hlas-SD by tak v parlamente obsadila 39 poslaneckých mandátov. Líder strany Peter Pellegrini zároveň patrí k najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Podľa prieskumu, ktorý pre televíziu Markíza robila začiatkom júna agentúra Focus na vzorke 1 011 respondentov, mu dôveruje 44 percent opýtaných.