Hlas si podal „výpalníka“ Matoviča: hrá odporné politické hry, rozoštváva ľudí a je hrozbou pre demokraciu

Devastačne rozdeľuje národ

Prekračuje svoje kompetencie

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister financií Igor Matovič OĽaNO ) „sa neštíti vťahovať učiteľov do svojich odporných politických hier“, namiesto toho, aby im okamžite zvýšil platy.O postoji strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) na plánovaný zámer ministra financií informovala jej hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková „Igor Matovič nie je bojovník proti mafii, ale obyčajný výpalník. Podmieňovanie zvýšenia platov učiteľov ich zapojením sa do boja proti Richardovi Sulíkovi je nielen neprijateľné, ale vyslovene odporné. Nabudúce bude zrejme žiadať, aby lekári a sestry ako podmienku zvýšenia platov verejne požiadali o odchod ministra zdravotníctva, v ktorom je Matovič takisto v spore," povedal generálny manažér Hlasu-SD a poslanec parlamentu Matúš Šutaj Eštok Matovič pokračuje podľa Hlasu-SD v rozdeľovaní národa neuveriteľne devastačným spôsobom.„Zaťahuje do svojich osobných sporov všetky zložky spoločnosti, ktoré majú z princípu ostať apolitické. Rozoštváva ľudí medzi sebou, zneužíva svoje postavenie ministra financií, výrazne prekračuje všetky svoje ústavné kompetencie a je dnes najväčšou hrozbou pre demokraciu na Slovensku," uzavrel Šutaj Eštok.Minister financií Matovič plánuje v stredu 8. júna na rokovanie vlády predložiť návrh zákona, ktorý zároveň zvýši dane na alkohol, hazard a pre bohaté firmy, ale zároveň zvýši platy zamestnancov verejnej správy o desať percent. Uviedol to po rokovaní s vedením Odborového zväzu školstva a vedy na Slovensku.