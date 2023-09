Hlas stráca na Smer vyše štyri percentá, OĽaNO aj Sme rodina by sa do parlamentu nedostali

OĽaNO a Sme rodina mimo parlamentu

17.9.2023 (SITA.sk) - V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus , ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo.Koalícia vedená hnutím OĽaNO by sa podľa prieskumu do parlamentu nedostala, keďže by nezískala potrebných sedem percent hlasov.Pred bránami zákonodarného zboru by ostalo aj hnutie Sme rodina , ktoré by zase tesne neprekročilo potrebné päťpercentné kvórum.Na druhom mieste za Smerom by sa podľa prieskumu umiestnilo Progresívne Slovensko so ziskom 16,5 percenta hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (14,6 percenta), Republika (rovných osem percent), SNS (6,4 percenta), spomínaná koalícia vedená OĽaNO (6,3 percenta) a KDH (6,2 percenta).Do parlamentu by sa tesne dostala aj SaS so ziskom 5,1 percenta hlasov. Pred bránami parlamentu by okrem Sme rodina so ziskom 4,9 percent ostali aj Demokrati (3,7 percenta) alebo maďarská Aliancia (3,6 percenta). Agentúra Focus prieskum robila v dňoch 6. až 13. 9. septembra na reprezentatívne vzorke 1001 respondentov.