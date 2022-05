Hlasovanie o väzbe pre Fica je najväčšia prehra Matoviča v jeho politickej kariére, konštatuje Sulík

aktualizované 4. mája 18:02



4.5.2022 (Webnoviny.sk) -Hlasovanie o nevydaní súhlasu parlamentu k väzobnému stíhaniu predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica je najväčšou prehrou v politickej kariére Igora Matoviča (OĽaNO).Vo svojom profile na sociálnej sieti to konštatuje predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík . „A porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj vlastné poslankyne. Už nikdy nebudú môcť hovoriť o boji proti korupcii," doplnil Sulík.Občania si majú byť pred zákonom rovní, či ide o poslanca alebo bežného občana, tvrdí minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti.„Mrzí ma, že niektoré osobnosti na protikorupčnej kandidátke strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na svoj boj proti korupcii zabudli. Ich hnutie postavilo celú kampaň na boji s korupciou a dnes hlasovali presne opačne. Poslanec Národnej rady SR tak aj naďalej ostáva občanom s nadprávami a človekom s nadštandardným postavením vo vzťahu k súdom. Chcem však oceniť poslancov SaS, ktorí dodržali svoje slovo voličom a hlasovali tak, ako sa zaviazali," uviedol minister s tým, že v každej čitateľnej strane by malo byť prirodzené hlasovať za spravodlivosť transparentne a bez vyhýbavých odpovedí či lavírovania.Minister školstva pripomenul, že bežného občana môže poslať súd do väzby. Pri poslancovi parlamentu to ale možné nie je. Tento krok musia schváliť jeho vlastní kolegovia z parlamentu na návrh prokurátora a následne môže rozhodovať súd o väzbe.