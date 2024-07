Hlasovanie v Tescu štartuje: Rozhodnite, koľko peňazí dostanú projekty vo vašom okolí

Ako prebieha hlasovanie v predajni?



zrealizovať 109 kultúrnych podujatí



zrekonštruovať takmer 70 ihrísk



zorganizovať približne 213 vzdelávacích aktivít



skrášliť 168 verejných záhrad a parkov



uskutočniť 16 detských táborov



podporiť 38 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá



15.7.2024 (SITA.sk) -Do 15. edície grantového programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame prihlásili neziskové organizácie, občianske združenia, školy a škôlky, miesta a obce 442 nápadov, ako vylepšiť život v svojom okolí. Z prihlásených nápadov vyberá nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a neziskovej organizácie Nadácia Pontis 231 najlepších projektov. Príležitosť dostanú projekty, vďaka ktorým vzniknú nové komunitné priestory, záhrady, parky, herne, divadlá či športoviská, budú obnovené historické pamiatky, prípadne budú zorganizované rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy, vzdelávacie aktivity a mnohé ďalšie."Výber tých najlepších 231 projektov z prihlásených nápadov nebol jednoduchý. Neziskové organizácie, občianske združenia, školy a škôlky, miesta a obce majú skutočne množstvo skvelých nápadov, ako zlepšiť život v svojich komunitách. Teší nás, že kreativita projektov každým rokom rastie. Aj v aktuálnej 15. edícii sme sa snažili vybrať také projekty, ktoré pomôžu čo najviac ľuďom," hovoría dodáva: "Za 14 edícií grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame Tesco podporilo vyše 2 772 projektov sumou takmer 2,2 milióna eur. Tesco sa stalo aj vďaka podpore lokálnych projektov pevnou súčasťou komunít v lokalitách, kde pôsobí."V aktuálnej 15. edícii grantu neziskové organizácie, občianske združenia, školy, škôlky, miesta a obce prihlásili projekty najmä z oblasti zdravia a športu, rozvoja komunitného života, kultúry a vzdelávania.Stačí, ak zákazník žetónom získaným za každý nákup rozhodne priamo v niektorej predajni, ktorý lokálny projekt považuje za najlepší a zaslúži si najvyššiu finančnú podporu. Tesco rozdá 231 lokálnym nápadom takmer 170-tisíc eur na realizáciu ich aktivít – podporu v sumách 300, 600 alebo 1 300 eur. V každej predajni sú na výber tri lokálne projekty z okolia.Doteraz ľudia na Slovensku lokálnym projektom odovzdali dokopy počas 14 edícií grantu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame neuveriteľnýchV aktuálnej 15. edícii môžu zákazníci prostredníctvom žetónov za nákup prideliť hlas obľúbenému projektu až do 11. augusta 2024.Víťazné projekty z doterajších edícií sú dostupné na webstránke grantového programu Informačný servis