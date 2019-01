Hlasovanie výboru o R. Ficovi bolo politické, tvrdí P. Pellegrini

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje výsledky hlasovania ústavnoprávneho výboru v oblasti kandidatúry predsedu Smeru-SD Roberta Fica za neutrálne. Nešlo podľa neho o nesplnenie podmienok, ale o politiku. Zároveň v relácii RTVS Sobotné dialógy kritizoval údajný odkaz prezidenta Andreja Kisku, že Fica za sudcu nevymenuje.povedal v súvislosti so závermi vypočúvania kandidátov. Voľba ústavných sudcov by však podľa neho nebola apolitická ani v prípade, že by sa koalícia presunula do opozície a naopak. Myslí si, že apoliticky nebude vyberať z 18 navrhovaných kandidátov ani prezident. Argumentuje tým, že Kiska už v minulosti hovoril o plánoch zakladať politickú stranu po odchode z funkcie.doplnil premiér s tým, že by šlo o zasahovanie do voľby sudcov. Tvrdí, že by nemal vymedzovať kandidátov a ovplyvňovať tak poslaneckú voľbu. Ozrejmil, že doteraz nemá informáciu, že by prezident verejne tento odkaz Ficovi adresoval. K možným výsledkom voľby sa vyjadrovať nechcel.doplnil.Na otázky okolo diskusie o tajnej voľbe odpovedal, že vždy bude jej zástancom. Dá sa tým podľa neho vyhnúť prípadným dosahom na jednotlivých poslancov v budúcnosti.zdôraznil s tým, že by nikto v budúcnosti nemal byť za svoju voľbu akýmkoľvek spôsobom postihnutý alebo znevýhodnený napríklad pri súde.Pellegrini Ficovu kandidatúru na post ústavného sudcu nepovažuje za problém. Skonštatoval, že vo vyspelých krajinách je bežné, že sa premiéri rozhodnú odísť na podobné funkcie.zhrnul s tým, že podľa jeho názoru nebude mať problém sa vyrovnať so svojou politickou minulosťou a novými úlohami.